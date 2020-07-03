【A股破頂】A股創1年高 港股爆上還會遠嗎?（訂戶專享） 金融經濟 15:22 2020/07/03 分享： 內地A股持續攀升，上證綜指突破3000大關後仍有力再上，並升穿1月中以來高位，全面收復疫情爆發以來失地。反觀港股現時距離1月高位仍有近1成半差距，不過隨着A股向好，有利港股追落後，利好港股後市。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 科網股跑贏藍籌多少? 新經濟股指數話你知（訂戶專享） 2020/07/02 科網股跑贏藍籌多少? 新經濟股指數話你知（訂戶專享） 恒指半年結 騰訊勁升不敵滙豐拖累（訂戶專享） 2020/07/01 恒指半年結 騰訊勁升不敵滙豐拖累（訂戶專享） 【理財通】內銀理財產品年息4.5厘 港人北上投資熱潮再起?（訂戶專享） 2020/06/30 【理財通】內銀理財產品年息4.5厘 港人北上投資熱潮再起?（訂戶專享） 【新股IPO】熱炒新股逆市大賺 難掩新股良莠不齊（訂戶專享） 2020/06/29 【新股IPO】熱炒新股逆市大賺 難掩新股良莠不齊（訂戶專享） 儲局限美銀行派息 港銀行股收息無淨土（訂戶專享） 2020/06/26 儲局限美銀行派息 港銀行股收息無淨土（訂戶專享） 成交 外資 A股 上海證券交易所綜合股價指數 香港股票 恒生指數 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入