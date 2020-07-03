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【A股破頂】A股創1年高  港股爆上還會遠嗎?（訂戶專享）

金融經濟 15:22 2020/07/03

分享：

內地A股持續攀升，上證綜指突破3000大關後仍有力再上，並升穿1月中以來高位，全面收復疫情爆發以來失地。反觀港股現時距離1月高位仍有近1成半差距，不過隨着A股向好，有利港股追落後，利好港股後市。

...

欄名 : 交易講場

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