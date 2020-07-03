債券通三周年成交逾6萬億人幣　人行將推4改善措施

▲ 債券通啟動三周年，潘功勝指會推出四項新措施改善債券通

債券通啟動三周年，港交所（00388）數據顯示，截至2020年6月底，3年累計成交量超過6萬億元（人民幣，下同），單日最高成交369億元：境外投資者持有量為2.6萬億元。如單計今年6月，日均交易量211億元，交易宗數為5318宗。

港交所又指，通過債券通入市的境外機構超過550家，賬戶數量達2012個，覆蓋全球33個國家和地區。

中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝表示，債券通成為中國金融市場高效對接國際通行做法，而做法亦充分尊重中國國內市場規則的生動實踐，成為中國金融市場對外開放的重要橋樑。

為進一步改善債券通，人民銀行將推出四項新措施，具體包括：1）進一步降低交易成本；2）適當延長交易服務平台的服務時間；3）與新的境外交易平台對接，拓寬服務的覆蓋範圍；及4）進一步改善一級市場的服務質量。

港交所行政總裁李小加則表示，債券通是一個開拓性的互聯互通平台，連通東方及西方，使兩種不同的制度兼容並包，共同繁榮。

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