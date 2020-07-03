日本愈來愈窮？　專家：中產階級正逐漸消失

牛津經濟研究院（Oxford Economics）日本經濟研究負責人長井滋人（Nagai Shigeto）指出，隨著日本愈來愈窮，中產階級正在消失。

長井滋人指出，日本1990年泡沫破滅之後，雖然貧富懸殊沒有擴大，但隨著整體人口收入普遍下降，低收入家庭比例一直增加，取代中產家庭。據經濟合作暨發展組織（OECD），日本的貧困率為15.7%，意即每100個人之中，便有15人家庭收入不到收入中位數一半。

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長井滋人分析，上述現象與日本實行數十年來的終身僱用制度有關。該制度隱性保證員工退休前得到照顧、由資歷決定工資，並設有工會等保障，而且相對於在短期內改善工作表現及生產力，公司更著重就業保障，在這樣一個相對穩定但僵化的系統，結果工資只能緩緩上升。

他續指，多年來，日本為與勞動力成本較低的國家的競爭，愈來愈多正式員工轉為兼職，去年從事兼職人口按年增加2.1%，遠超正職的0.5%增幅。雖然兼職的時薪增長加快，但薪酬仍比正職低得多，加上婦女、老人進入兼職勞動力市場，使一般工人工作時間縮短，低收入家庭比例持續上升。

日本在提高消費稅後，加上受新冠疫情衝擊下，民間消費支出大跌，5月份零售銷售按去年下降12.3％，今年的跌幅預料甚至更大。長井滋人指出，低收入人口對消費稅調升更為敏感，而日本央行運用多種政策，但仍然無法促成2%通脹率目標，導致薪酬增長停滯，中產階級的消失，可能導致消費進一步停滯。

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