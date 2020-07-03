【疫市營商】九龍東皇冠假日酒店７款套餐　食住玩全包

▲ 香港九龍東皇冠假日酒店推出7款住宿套餐，每晚$980起。（香港九龍東皇冠假日酒店提供圖片）

疫情期間，港人無法外遊，旅遊業同時亦頓失客源；唯有改為大推本地遊，力吸本地客。由即日起至2020年9月15日，香港九龍東皇冠假日酒店推出７款住宿套餐，每晚$980起。



於7月1 日至9月15日期間入住三款不同的住宿套餐，更可獲贈免費高級客房一晚，可於11月30日前使用。

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當中，住宿套餐包括：

1. 食、住、歎（每房每晚$1,150起）

星期五、至日、公眾假期及前夕則每房每晚$1,400起。套餐包括雙人豪華客房一晚，可於尚廚享用自助早餐及自助晚餐(價值$1773.2)、1小時單車體驗，以及延遲退房至下午1時。

▲ 尚廚自助晚餐（九龍東皇冠假日酒店提供圖片）

▲ 尚廚自助晚餐（九龍東皇冠假日酒店提供圖片）

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2.食、住、賞天際100（每房每晚$980起）

包括雙人豪華客房一晚、天際100香港觀景台標準門票2張(價值$564)、1小時單車體驗、延遲退房至下午1時

▲ 雙人豪華客房（九龍東皇冠假日酒店提供圖片）

3. 共慶同歡（每房每晚$980起）

星期五、六、公眾假期及前夕則每房每晚$1,230起。套餐包括雙人高級客房一晚、尚廚自助早餐(價值$567.6)、蛋糕一磅(價值$200，有20款自選口味及自訂賀詞) ，以及葡萄氣酒一枝(價值$388，Calabria Richland, Cuvée NV, New South Wales, Australia)

▲ 雙人高級客房（九龍東皇冠假日酒店提供圖片）

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其餘住宿套餐包括「Chill 悠閒」、「共聚天倫」、「三日兩夜識歎食、住、買」 、「豪華套房食、住、歎」。有興趣人士，可以電話／電郵查詢及預訂（3983 0300 / rsvn@cptko.com）

責任編輯：葉泳珊