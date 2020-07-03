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【供樓喜訊】低息重臨 HIBOR近三年低　 H按較年初慳多少？

金融經濟 12:27 2020/07/03

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【H按供樓】低息重臨 HIBOR近三年低　 H按較年初慳多少？

繼滙豐銀行上周加按息後，市傳中銀香港 （02388） 亦調高新造物業拆息按揭（H按）利率。然而，環球重返低息時代，港元拆息較半年前已下跌不少，今日1個月拆息更見3年低。雖然銀行調高 H按利率，但樓價人士負擔仍低於半年前。

消息指，中銀香港 （02388） 昨日起調高新造物業拆息按揭（H按）利率。600萬元以下貸款額的H按息，由H加1.4厘，調高至H加1.5厘，加幅與滙豐一致。現金回贈由0.5%削至0.2%，封頂利率保持2.5厘不變。

相關文章：【加按息】中銀傳跟隨滙豐加按息　料恒生渣打跟加

每月供款較年初慳逾千元

以今日（3日）1個月港元拆息為0.42786厘，創自2017年9月18日以來新低。以H按計畫H+1.5厘計算，實際按息為1.93厘，仍低於封頂息率2.5厘約57點子。以500萬元貸款額、還款期30年計算，加息後每月供款額為18,306元，增加約247元，總利息開支增約8.9萬元。

惟相比半年前，1個月拆息處於兩厘以上水平，供樓人士需以封頂息率2.5厘供款。即使銀行近期調高 H按利率，目前的供樓負擔仍低於半年前。以500萬元貸款額、還款期30年計算，半年前每月供款額約19,756元，較目前多1,450元，總利息開支多52.2萬元。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，有關大型銀行今年對於新造按息加幅累計僅達0.15厘至0.2厘，而拆息下跌令H按息跌幅已超逾半厘，除了已抵銷銀行加息幅度，調整後之H按息現介乎1.92厘至1.97厘，仍明顯低於首季H按息2.5厘水平。

星之谷按揭行政總裁莊錦輝預計，未來按息會反覆升至H+1.7厘，回到金融海嘯後高位。惟以目前拆息水平，即使按息升至H+1.7厘，仍未觸及2.5厘的封頂位。

相關文章：【聯繫滙率】金管局余偉文：低息環境　更容易捍衞聯繫滙率（第二版）

H按 拆息 王美鳳 加息 樓價 供樓負擔

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