Tesla馬斯克︰將製作「沽空短褲」　嘲諷沽空者及美證監

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特斯拉（Tesla，美︰TSLA）第2季付運汽車達90,650輛，遠超市場預期的7.2萬輛，刺激股價一度飆升9.6%，最終升近8%，收報1208.66美元，突破1200美元。Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）嘲諷沽空者及美國證券交易委員會（SEC），表示Tesla將製作「沽空短褲」（short shorts）。
馬斯克於Twitter發文，先表示誰穿沽空短褲，再表示特斯拉將製作亮紅色緞面並配有金邊裝飾的「沽空短褲」，又稱將寄幾條給「沽空者致富委員會」（Shortseller Enrichment Commission，SEC）以安慰他們度過這段艱難時期。馬斯克2018年8月初網上宣稱私有化，招惹美國證監正式調查，其後雖和解，卻嘲諷SEC為「沽空致富委員會」。
Tesla will make fabulous short shorts in radiant red satin with gold trim
Will send some to the Shortseller Enrichment Commission to comfort them through these difficult times
早於2018年，馬斯克就曾保證要向淡友寄沽空短褲，以諷刺他們沽空Tesla。其後，沽空Tesla的著名投資者David Einhorn更展示了馬斯克寄給他的沽空短褲。
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責任編輯︰梁浩碩