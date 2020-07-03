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Tesla市值超豐田　馬斯克︰寄「沽空短褲」給沽空者及美證監

金融經濟 14:06 2020/07/03

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Tesla屢創新高，並超越豐田成為市值最高車企，創辦人Elon Musk 帖文諷看淡公司的投資者。

特斯拉（Tesla，美︰TSLA）第2季付運汽車達90,650輛，遠超市場預期的7.2萬輛，刺激股價一度飆升9.6%，最終升近8%，收報1208.66美元，突破1200美元，市值更超越豐田（Toyota），成為全球市值最高汽車企業。Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）嘲諷沽空者及美國證券交易委員會（SEC），表示Tesla將製作「沽空短褲」（short shorts）。

Tesla 股價不斷創新高，市值不斷拋離豐田。Tesla最新市值為2242億美元，折合為17,378億港元，豐田（日：7203）市值折合為15,843億元。

馬斯克於Twitter發文，先表示誰穿「沽空短褲」，再表示特斯拉將製作亮紅色緞面並配有金邊裝飾的「沽空短褲」，並寄幾條給「沽空者致富委員會」（Shortseller Enrichment Commission，SEC）以安慰他們度過這段艱難時期。馬斯克2018年8月初網上宣稱私有化，招惹美國證監正式調查，其後雖和解，卻嘲諷SEC為「沽空致富委員會」。

Tesla will make fabulous short shorts in radiant red satin with gold trim

Will send some to the Shortseller Enrichment Commission to comfort them through these difficult times

早於2018年，馬斯克就曾保證要向淡友寄沽空短褲，以諷刺他們沽空Tesla。其後，沽空Tesla的著名投資者David Einhorn更展示了馬斯克寄給他的沽空短褲。

【電動車】傳Tesla已結束減薪　否認解僱未復工員工

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責任編輯︰梁浩碩

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla Twitter

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