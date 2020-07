Tesla市值超豐田　馬斯克︰寄「沽空短褲」給沽空者及美證監

特斯拉(Tesla,美︰TSLA)第2季付運汽車達90,650輛,遠超市場預期的7.2萬輛,刺激股價一度飆升9.6%,最終升近8%,收報1208.66美元,突破1200美元,市值更超越豐田(Toyota),成為全球市值最高汽車企業。Tesla創辦人馬斯克(Elon Musk)嘲諷沽空者及美國證券交易委員會(SEC),表示Tesla將製作「沽空短褲」(short shorts)。

Tesla 股價不斷創新高,市值不斷拋離豐田。Tesla最新市值為2242億美元,折合為17,378億港元,豐田(日:7203)市值折合為15,843億元。

馬斯克於Twitter發文,先表示誰穿「沽空短褲」,再表示特斯拉將製作亮紅色緞面並配有金邊裝飾的「沽空短褲」,並寄幾條給「沽空者致富委員會」(Shortseller Enrichment Commission,SEC)以安慰他們度過這段艱難時期。馬斯克2018年8月初網上宣稱私有化,招惹美國證監正式調查,其後雖和解,卻嘲諷SEC為「沽空致富委員會」。

Tesla will make fabulous short shorts in radiant red satin with gold trim

Will send some to the Shortseller Enrichment Commission to comfort them through these difficult times