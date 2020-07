【港區國安法】默克爾：無具體措施庇護港人 強調繼續與中方對話

全國人大通過「港區國安法」後,引起全球多國關注。德國總理默克爾在周四(2日)出席歐洲理事會時提到,暫無具體措施為受「港區國安法」影響的香港居民提供庇護,並強調世界各地的人民都在德國獲得庇護權。

早前,歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)在「港區國安法」表示對中國的決定「強烈反對」(deplores)。而歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)則指,歐盟正與其「國際夥伴」(international partners)研究可行的應對措施。

周四(2日)德國總理默克爾(Angela Merkel)出席歐洲理事會時表示,因中國之於世界和歐洲的重要性,歐盟將繼續與中國對話:

「我們將繼續在多個領域上跟中國對話,包括人權、社會問題、投資者保障、對等貿易關係和氣候保育;因為沒有中國的參與,我們將無法阻止氣候變化。」

(“We will continue to pursue dialogue with China in all areas: On human rights, on social questions, but also on investor protection, reciprocal trade relations and climate protection, because without China we won’t be able to halt climate change.”)