【港區國安法】默克爾：無具體措施庇護港人 強調繼續與中方對話

▲ 德國總理默克爾在周四（2日）出席歐洲理事會時提到，暫無具體措施為受「港區國安法」影響的香港居民提供庇護，並強調世界各地的人民都在德國獲得庇護權。

全國人大通過「港區國安法」後，引起全球多國關注。德國總理默克爾在周四（2日）出席歐洲理事會時提到，暫無具體措施為受「港區國安法」影響的香港居民提供庇護，並強調世界各地的人民都在德國獲得庇護權。

早前，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在「港區國安法」表示對中國的決定「強烈反對」（deplores）。而歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則指，歐盟正與其「國際夥伴」（international partners）研究可行的應對措施。

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周四（2日）德國總理默克爾（Angela Merkel）出席歐洲理事會時表示，因中國之於世界和歐洲的重要性，歐盟將繼續與中國對話：

「我們將繼續在多個領域上跟中國對話，包括人權、社會問題、投資者保障、對等貿易關係和氣候保育；因為沒有中國的參與，我們將無法阻止氣候變化。」 （“We will continue to pursue dialogue with China in all areas: On human rights, on social questions, but also on investor protection, reciprocal trade relations and climate protection, because without China we won’t be able to halt climate change.”）

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會上談及為香港居民提供庇護的議題，她提到：

「德國提供庇護的權利，對世界各地的人民都一樣，我覺得暫時無需採取進一步行動。」 （“The right to asylum in Germany is available to people everywhere, so I don’t see a need for further action on this.”）

德國以往曾給予香港居民政治庇護，如涉旺角騷亂案的本土民主前綫黃台仰及李東昇，在2018年5月獲德國批出庇護，是首次有港人獲德國政治庇護。

記者：葉芷樺