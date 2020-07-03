【疫市營商】Spotify推雙人訂閱計劃　每月78元

▲ Spotify 於香港及全球共 55 個市場推出「Premium Duo」雙人訂閱計劃。（Spotify 提供圖片）

近年不少串流平台均推出多人訂閱計劃。即日起，Spotify 亦會推出「Premium Duo」雙人訂閱計劃，於香港及全球共 55 個市場推出。

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Premium Duo專為兩個同住在一屋簷下的用戶設計，每月只需78元，兩位用戶可以在共享Premium Duo下擁有自己專屬的Premium帳戶，除了隨時隨地聆聽所有播放清單外，亦享受無廣告干擾。Premium Duo用戶更同時享有Duo Mix功能，即是一個專屬Premium Duo兩位用戶的播放清單，並會根據二人喜愛的音樂定期更新。

▲ Premium Duo專為兩個同住在一屋簷下的用戶設計，每月78元。（Spotify 提供圖片）

用戶只需要到spotify.com/duo網頁按指示註冊即可加入Premium Duo。兩位用戶須居住在同一地址才符合資格，而從未使用過Premium計劃的新用戶在註冊後，更可獲得首月免費使用Premium Duo的優惠。除此之外，原本已是Premium的用戶可以直接透過帳戶設定功能轉移至Premium Duo，轉移後仍然可保有原始帳戶中的設定，例如保留已下載的音樂、Podcast以及推薦的播放清單等。

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責任編輯：蘇穎琪