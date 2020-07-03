【內房股價】內房股升勢持續　恒大領跑彈逾1成

▲ 受惠於銷售數據強勁、分柝概念以及人行變相減息等因素帶動下，內房股升勢持續。

內地房地產發展商6月銷售數據優於預期，加上人行下調再貸款及再貼現利率，變相減息及憧憬銷售持續強勁下，帶動內房股全綫上揚，板塊今延續昨日升勢。其中，中國恒大 （03333） 領跑，曾升逾1成， 高見25.5元，現升約9%，而同系的恒大健康 （00708） 亦升逾11%。

恒大日前公布，上月錄得合約銷售760.5億元人民幣，按年升51.3，值得留意是，受惠於網上賣樓，恒大於過去數月疫情最嚴重之際銷售金額仍錄得按年增長，帶動上半年合約銷售金額按年升23.8%至3488億元，完成全年目標約54%。受消息刺激，恒大兩日累漲逾25%。

多間內房股今日表現持續造好，寶龍地產 （01238） 及遠洋集團 （03377） 升逾5%，合景泰富 （01813） 、奧園 （03383） 、越秀 （00123） 及碧桂園 （02007） 均升逾3%。

花旗研究報告指，其追蹤的房企於上半年平均完成全年目標約42%，而去年同期則是47%，為追趕目標，相信第三季度部分內房或計劃在豐富的資源下加快推售，若要完成全年銷售目標，估計下半年銷售需達20%的增長。該行首選為世茂 （00813） 、龍光 （03380） 、時代中國 （01233） 、旭輝 （00884） 、龍湖 （00960） 、合景泰富、融創 （01918） 。

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