【港區國安法】約翰遜暗指中國「潛在敵國」或禁華為

▲ 英國首相約翰遜暗指中國為「潛在敵國」,更暗示或加強打壓華為。

港區國安法實施後,多個西方國家表示關注,英國更宣布擴展BNO護照權利,中英關係加劇緊張之際。英國首相約翰遜暗指中國為「潛在敵國」,表示不希望英國關鍵基建設施存在遭敵國供應商控制的風險,暗示或加強打壓華為。

約翰遜(Boris Johnson)接受英國媒體訪問時,也再次談到華為在英國投資的問題。約翰遜表示他不反對華為在英國投資(not against investment in this country),但同時指出:

這是一個開放市場經濟,但我不想看到英國關鍵的國家基礎設施,面臨潛在敵對國家供應商以任何方式控制的風險,因此現時必須非常仔細考慮如何進行。

(This is an open market economy but I don’t want to see our critical national infrastructure at risk of being in any way controlled by potentially hostile state vendors.So, we have to think very carefully about how to proceed now.)

英國今年一月宣布允許英國網絡使用華為5G技術後,決定一直備受爭議。約翰遜早前曾表態,認為英國只需禁用華為作核心設備,仍可局部使用華為的產品。但英國國内因新冠疫情對中國的態度更趨反感,加上盟友美國施壓,令約翰遜傾向轉軚。

英國文化大臣杜永敦(Oliver Dowden)周二(6月30日)曾表示,美國對中方的制裁或影響華為參與英國5G網絡建設的可行性。

責任編輯:何穎兒