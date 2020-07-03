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【港區國安法】美國會院通過《香港自治法案》 全國政協：妄圖牽制和遏制中國發展

環球政經 11:33 2020/07/03

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本港實施《港區國安法》後，參議院昨（7月2日）亦一致通過《香港自治法案》，制裁有份損害香港自治的中國官員，以及與這些官員有業務往來的銀行，法案已遞交白宮，待總統特朗普簽署。分析認為，法案獲兩黨壓倒性支持實屬罕見，反映美國極其關注香港自治權被侵蝕。

全國政協和人大分別發聲明，對美國國會通過《香港自治法案》表示強烈不滿及堅決反對，批評有關法案粗暴干涉中國內政，促停止以任何方式干涉香港事務，警告如果美方一意孤行，中方必將採取一切必要措施回應。

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聲明稱，國家安全立法在世界各國均屬中央事權，任何外國無權干預。又提到中國政府在《中英聯合聲明》中宣示的對港方針政策，均已納入香港基本法，得到全面有效實施，不存在中方違反「國際義務」的問題。聲明強烈敦促美國國會及一些政客，立即停止以任何方式干涉包括香港事務在內的中國內政。如果美方一意孤行，中方必將採取一切必要措施堅決回應。

斥美國會圖遏制中國發展  非關心港人自由

全國政協外事委員會批評，美國國會惡意詆譭香港國家安全立法，所謂《香港自治法案》關心的絕非港人的「民主」「自由」，而是妄圖牽制和遏制中國的發展。強調中國維護國家主權、安全、發展利益，貫徹「一國兩制」、反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移，美國反華勢力的圖謀永遠不會得逞。

中國外交部發言人趙立堅昨稱，中方對美國會執意推進審議有關涉港消極議案，表示強烈不滿和堅決反對，促停止審議推進、更不得簽署實施有關涉港消極議案，否則中方將有力反制，一切後果完全由美方承擔。

 

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撰文 : 成添勇

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