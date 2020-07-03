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Signal、Threema最安全通訊軟件？加密程度遠超WhatsApp

科技 11:21 2020/07/03

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Signal、Threema被多數用家認為，是擁有最高加密標準的通訊軟件。

港區國安法生效，不少人擔心言論自由受限，網絡安全再成熱話。港人最常用的通訊軟件WhatsApp，曾被揭安全漏洞，容許Facebook或其他人截取用家的訊息紀錄；另一勁敵Telegram由於本身來自俄羅斯公司，亦成隱憂。到底還有什麼好選擇呢？Signal、Threema就被多數用家認為，是擁有最高加密標準的通訊軟件。

先講Signal，由美國Open Whisper Systems公司開發，Android及iOS用家均可免費下載使用。特別在於其加密引擎為開源，任何人都能查看、檢查，即人人都可知道其安全保障是否足夠，並採用端對端加密技術。

與WhatsApp相似，Signal設計及用法上簡單，除支援發送訊息，亦提供Group Chat、傳送文件及圖片等功能；同時支援閱後即焚，容許自訂指定時間內銷毀對話。最近更新增面部模糊功能，可以保障自己及他人私隱。

自2014年Facebook收購WhatsApp後，事件在德國引起極大迴響，不少德國人紛紛「跳船」，轉投Threema懷抱。Threema來自被譽為數據私隱天堂的瑞士，可以匿名使用，故用家毋須擔心身份曝露；除加密訊息外，連電話也會加密。

Threema最大特色是，當訊息傳出後，其數據會立即從服務器中刪除，永遠不保存，故記錄僅保留在用家電話中，不怕第三方服務器被黑客入侵的問題。惟與Signal相比，其需要收費，為2.99美元（約23港元）。

【TikTok捱告】私隱保護組織提訴　批評未能有效保障兒童

【網絡安全】3萬WhatsApp用家電話號碼外洩可Google搜尋

責任編輯：姚慧儀

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