斯諾登爆料被控危害國家安全 記者：既非英雄也非叛徒

▲ 7年前，前美國中央情報局（CIA）職員斯諾登（Edward Snowden）選址香港，踢爆美國的監聽計劃。當時與他聯絡的前《華盛頓郵報》記者格爾曼（Barton Gellman），亦在今年出版著作《Dark Mirror: Edward Snowden and the American Surveillance State》。

7年前，前美國中央情報局（CIA）職員斯諾登（Edward Snowden）選址香港，踢爆美國的監聽計劃。當時與他聯絡的前《華盛頓郵報》記者格爾曼（Barton Gellman），亦在今年出版著作《Dark Mirror: Edward Snowden and the American Surveillance State》。

格爾曼花上7年時間，鑽研斯諾登的案件，並與來自科技界和安全領域的專家交流後，以浪漫、專業、政治化的口吻和筆調，描繪美國在21世紀對國民進行精密監控的一面。

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在作者筆下，斯諾登既非英雄，也非叛徒，而是「有趣、世俗的同伴」，有時是「頭腦靈敏、興趣不拘一格」，有時是「固執、自以為是」的人。

至斯諾登在2013年向英國《衛報》和美國《華盛頓郵報》披露監聽計劃內容，公民都不知道這項行動的規模或其公民意義。此外，書中還揭露其他令人不寒而栗的監控細節。

自美國經歷9.11恐襲，類似的間諜、監聽活動在數年後才開始。惟格爾曼在書中質疑，美國國家安全局（NSA）的監控草木皆兵，令原本僅針對恐怖分子的特別監控，變得無意義。

他提及，當局通過社交媒體、電話通訊監控，已掌握一幅所有用戶的實時社交圖譜，且不斷更新。這意味著我們的指尖隨便碰數下，便能出賣自己的行踪和親密關係。

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斯諾登在這方面當然十分小心。在他與傳媒接洽之初，已用了加密對話的方式保護自己的身份，將對話變成特定的編碼和暗號，跟格爾曼對話聯絡，本書都有記載。

值得留意的是，格爾曼雖是早期已與斯諾登接洽的記者，但竟在最後關頭，缺席在香港的訪問，讓人詫異。他在書中剖白，因當時怕要承擔刑責而退縮，現在追悔莫及。

斯諾登爆料後，隨即被美國司法部控告危害國家安全，展開通緝。他從香港逃亡去俄羅斯，成為難民。2017年，他的女友已搬到俄羅斯，跟他成婚定居。他的事跡先後被寫成故事、拍成電影、舞台劇等，他的自傳《Permanent Record》（中譯：永久檔案）也在去年9月出版。

故事看似告一段落，但隨科技一日千里，全球國際關係緊張，誰會是下一位斯諾登？

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記者：葉芷樺