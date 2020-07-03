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【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (五)

股樓投資 12:21 2020/07/03

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本文繼續和大家分享，下半年必須留意的10大股票。

和科網股一樣，物管股也是一個處於增長周期的板塊。國信證券相信，未來10年全國物管行業規模將會繼續上升，在2030年達32,000億元人民幣。物管業務本身具備強現金流特質，需求不太受經濟周期影響。況且不同物管公司背靠內地一眾大型房地產發展商，隨著內房們的新盤落成，亦會相繼讓旗下物管公司參與業務，推動後者增長。一場肺炎疫情，小區物業管理重要性提高，有利物管股調升費用增加收入。多間物管企業近期先後配股，導致板塊升勢降温，卻同時營造吸納機會。市佔率受惠於行業整合的大型物管股，宜優先留意。

碧桂園服務(06098)

首間市值晉身千億元的碧桂園服務，背靠大型內房碧桂園(02007)。隨着碧桂園推出更多新盤項目，亦同時為碧服提供更多業務参與機會。公司去年底收費管理面積按年增長52%至2.7億平方米，今年目標增長至少9000萬平方米，大和估計，可推動收入增逾40%。

相關文章:【強勢股】急升時唔敢追 物管股82折發售你撈唔撈？（附16間高位變幅表）

除了物管，集團也力拓增值服務，打造增長引擎。集團去年接手國企「三供一業」（即供水、供電、供暖和物業管理）業務，涉及53個城市的955個項目，總建築面積8,500萬平方米。有關業務漸上軌道，扭虧在望。大摩預期，三供一業收入今年可再升一半，至23億元人民幣。

 

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撰文 : 投資組

碧桂園服務（06098） 經濟

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