港區國安法實施下，美國參眾兩院正式通過「香港自治法案」，送交美國總統特朗普準備簽署生效。香港自治法案最終通過版本內容，繼續針對中國官員，但淡化了銀行制裁。美國議員表示，香港自治法案對美國金融機構不成威脅。

▲ 【香港自治法案】淡化銀行制裁 兩院通過送特朗普簽署

美國參議院周四（2日）通過，眾議院此前一天通過版本香港自治法案。參議院上周通過另一稍微不同版本法案，惟眾議院礙於美國國會規則，必須自行訂立版本再重新送交交參議院審理。香港自治法案現已正式獲得參眾兩院通過，但仍須由總統特朗普簽署方能生效。

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香港自治法案內容規定，美國國務院每年向國會提交報告，列舉「損害一國兩制」北京和香港官員和機構。法案賦予美國總統權力向相關官員和機構，實施凍結資產等制裁。

香港自治法案內容還針對，向上述官員和機構做生意的銀行，制裁方式可包括禁止銀行入境美國、禁止銀行使用美元交易和美元結算等。

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不過，香港自治法案最終版本之銀行制裁力度有所縮減，只會在官員確認受到制裁後，再給予銀行1年寬限期準備斷絕生意往來。法案主推手、共和黨參議員圖米（Pat Toomey）亦稱，法案只針對中資銀行，以及美資銀行在華子公司，「不威脅美國金融機構」。

全國人大深夜發表聲明，嚴厲譴責美國國會通過香港自治法案，惡意詆毀港區國安法，嚴重干涉中國內政。聲明指出，港獨組織在外部勢力支持下，實施觸目驚心甚至具有恐怖主義性質的暴力犯罪，香港自治法案關心的絕不是香港人民的民主自由，而是妄圖牽制和遏制中國發展，反華圖謀永遠不會得逞。

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責任編輯：方圓之