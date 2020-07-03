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【港交所股價】證監批評上市部職能分隔存缺陷、摩通降評級至中性　港交所跌逾1%　

金融經濟 10:22 2020/07/03

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監會批評港交所上市部的「職能分隔」政策存在多處不清晰的地方，另外摩通發表報告，降港交所評級至「中性」，港交所股價今日偏軟。

港交所 （00388） 股價下跌。證監會批評港交所上市部的「職能分隔」政策存在多處不清晰的地方，另外摩通發表報告，降港交所評級至「中性」，維持目標價340元。港交所股價盤中高見354.4元，但其後倒跌，最新報344元，跌1.7%，成交額10億元。

證監會發表檢討報告，批評港交所上市部的「職能分隔」政策存在多處不清晰的地方，而且未能完全解決職能分隔在多個主要方面的問題，令上市部職員難以詮釋和遵循有關政策。證監會建議，港交所應迅速進行徹底而全面的研究，以釐清並制定必需和適當的做法。

另一邊廂，摩通報告指，港交所股價過去一個月大升逾兩成，已反映中概股回流及MSCI A股指數期貨推出等利好因素。由於估值甚高，認為投資者應鎖定利潤，將港交所評級由「增持」降至「中性」，維持目標價340元不變。

摩通上周才調升港交所目標價，由300元升至340元，認為A股期貨等新產品推出後，港交所今明兩年盈利預測可增5%至15%，維持增持評級。

相關文章：證監會批港交所上市部職能分隔存缺陷 指李小加多次干預上市審批（第二版）

相關文章：【港交所股價】港交所突破330元 縮結構產品上市周期、摩通唱好

相關文章：【港交所股價】港交所登350元新高 滬深港通全日交易破2000億（第三版）

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