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【港股市況】恒生指數高開195點　騰訊港交所創新高後倒跌（不斷更新）

金融經濟 09:44 2020/07/03

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【港股市況】恒指黑期升約62點　道指期貨跌25點（不斷更新）

美國6月份非農業新增職位增加480萬個勝市場預期，惟憂慮疫情升溫，道指升92點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開18點，恒指料開報25105點。

【經濟炒房】想跑贏大市？精選下半年十大焦點股（一）（訂戶專享）

橋水達利奧：資本市場不再「自由」

【09：44】港交所 （00388） 跌幅擴大至逾2%，低見342.2元。證監會發表檢討報告，批評港交所  （00388）  上市部的「職能分隔」政策存在多處不清晰的地方，而且未能完全解決職能分隔在多個主要方面的問題，令上市部職員難以詮釋和遵循有關政策。

證監會批港交所上市部職能分隔存缺陷 指李小加多次干預上市審批（第二版）

【09：38】港股早段升逾200點後回順，恒生指數升約140點，報25261點。騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 創新高後倒跌，騰訊高見520.5元，最新報517元跌0.3%；港交所高見354.4元，最新報347.2元跌0.8%。

【09：37】盈信 （00015） 復牌飈6成，破頂高見0.84元。盈信獲控股股東兼主席魏振雄提出以每股0.9元私有化建議，較停牌收市價0.5元溢價約80%。

【09：36】恒大健康 （00708） 股價造好，升14%，破頂高見13元。

【09：33】中芯國際 （00981） 升7%，高見34.7元再創上市新高。

【09：32】阿里巴巴 （09988） 升2.3%，高見220元；美團點評 （03690） 升1.1%，破頂高見182；小米 （01810） 逆市跌0.3%，低見13.4元。恒指公司宣布，將於8月14日（星期五）宣布第二季度恒指系列檢討結果，變動將於9月7日生效。

恒生指數8月14日公布季度檢討　阿里巴巴有望染藍

【09：20】滙豐 （00005） 升1.9%，開38元；中移動 （00941） 升0.3%，開報54.65元；友邦 （01299） 升0.4%，開報75元；港交所 （00388） 平開，開報350元。

【09：20】神州租車 （00699） 高開近一成半，開報2.9元。神州租車公布，接獲主要股東神州優車通知，神州優車的全資附屬公司與上汽集團（滬：600104）旗下上汽香港於昨日簽署收購要約。上海香港擬以每股3.1元，收購不超過4.42億股神州租車股份，總代價最多13.72億元

上汽擬向神州優車及華平投資收購神州租車股份　總代價19億

【09：20】恒生指數高開195點，開報25319點，騰訊 （00700） 開報520元再創新高。

【09：16】人民幣中間價報7.0638，下調72點子。

【09：13】即月期指開報25075點，跌62點或近0.3%。

【09：00】人行今日未展開逆回購操作，淨回籠1100億元人民幣。

【08：51】恒指黑期升約62點，報25172點；道指期貨跌25點，報25734點。

【08：50】中信証券  （06030）  發澄清公告，表示注意到有媒體報道稱中國中信集團將收購中信建投  （06066）  的股份，以及與中信建投已內部同意一項合併計劃。中信証券公布，未獲悉有關傳聞的相關信息，也不存在應披露未披露的信息。

中信証券︰未獲悉與中信建投合併相關信息

【08：35】德意志銀行考慮收購全部或部分Wirecard（德：WDI）旗下的銀行業務，Wirecard上周正式向德國當局提出破產程序。

【Wirecard破產】德意志銀行考慮收購Wirecard銀行業務

【08：15】瑞幸咖啡在公告中表示，免除陸正耀職位的建議，在董事會會議上未能獲得三分之二的多數票通過。陸正耀將繼續擔任公司董事長。

【瑞幸造假】瑞幸咖啡︰陸正耀將繼續擔任公司董事長

【07：50】內地物業管理金融街物業  （01502）  公布招股結果，每股7.36元中間定價，公開發售部分超額認購145.22倍，1手中籤率20%。

【新股IPO】金融街物業超購145倍　1手中籤率20%（附分配結果）

【07：30】道指一度升469點，尾市升幅顯著收窄，道指收報25827點，升92點；標指收報3130點，升14點；納指再破頂，收報10207點，升53點。

港股ADR收報25105點，跌18點或0.07%；恒指夜期收報25121點，跌16點，低水3點，成交26,900張。

道指升92點港股ADR跌18點　油價升逾2%

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責任編輯︰梁浩碩

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