▲ 【港股市況】恒指黑期升約62點 道指期貨跌25點（不斷更新）

美國6月份非農業新增職位增加480萬個勝市場預期，惟憂慮疫情升溫，道指升92點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開18點，恒指料開報25105點。

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橋水達利奧：資本市場不再「自由」

【09：00】人行今日未展開逆回購操作，淨回籠1100億元人民幣。

【08：51】恒指黑期升約62點，報25172點；道指期貨跌25點，報25734點。

【08：50】中信証券 （06030） 發澄清公告，表示注意到有媒體報道稱中國中信集團將收購中信建投 （06066） 的股份，以及與中信建投已內部同意一項合併計劃。中信証券公布，未獲悉有關傳聞的相關信息，也不存在應披露未披露的信息。

中信証券︰未獲悉與中信建投合併相關信息

【08：35】德意志銀行考慮收購全部或部分Wirecard（德：WDI）旗下的銀行業務，Wirecard上周正式向德國當局提出破產程序。

【Wirecard破產】德意志銀行考慮收購Wirecard銀行業務

【08：15】瑞幸咖啡在公告中表示，免除陸正耀職位的建議，在董事會會議上未能獲得三分之二的多數票通過。陸正耀將繼續擔任公司董事長。

【瑞幸造假】瑞幸咖啡︰陸正耀將繼續擔任公司董事長

【07：50】內地物業管理金融街物業 （01502） 公布招股結果，每股7.36元中間定價，公開發售部分超額認購145.22倍，1手中籤率20%。

【新股IPO】金融街物業超購145倍 1手中籤率20%（附分配結果）

【07：30】道指一度升469點，尾市升幅顯著收窄，道指收報25827點，升92點；標指收報3130點，升14點；納指再破頂，收報10207點，升53點。

港股ADR收報25105點，跌18點或0.07%；恒指夜期收報25121點，跌16點，低水3點，成交26,900張。

道指升92點港股ADR跌18點 油價升逾2%

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責任編輯︰梁浩碩