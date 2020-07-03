【恒指夜期】騰訊市值突破5萬億　歐股走低恒指夜期黑期皆挫逾百點（不斷更新）

▲ 騰訊午後再創新高，市值首次突破50000億元。

港股氣勢如虹，在騰訊 （00700） 及吉利 （00175） 帶動下，恒指全日再升248點，收報25373點。資金持續強勢，大市成交多達1640億元，遠超傳統7月水平，騰訊及美團 （03690） 創新高，反映資金繼續熱炒新經濟股，後市繼續看高一綫。而美股今日假期休市。

【22：36】歐股跌幅擴大，連帶恒指夜期亦受累，報25187點，跌108點，低水186點；恒指黑期則報25226點，挫131點。

【21：45】恒指夜期報25253點，跌42點，低水120點。

【21：30】恒指夜期未見方向，報25240點，跌55點，低水133點。黑期亦跌64點。歐洲股市偏軟，英國跌1.1%，德法跌0.4%及0.7%。

建銀料港股下半年先低後高 最熊或見20500點

【經濟炒房】想跑贏大市？精選下半年十大焦點股（一）（訂戶專享）

橋水達利奧：資本市場不再「自由」

【20：12】恒指夜期報25235點，跌60點，低水138點。

【20：00】美股休市，道指期貨跌88點，歐洲股市普遍跌1%。

【滙豐裁員】滙豐擬再次退出工業金屬業務 貴金屬業務則繼續

美團聯合創辦人王慧文第二度減持 再套現1.72億元

【18：42】恒指夜期報25242點，跌53點，低水131點。

【17：27】恒指夜期開報25311點，最新報25297點，升2點，低水76點。

【16：42】恒指指本周累升3.4%，自3月低點反彈20%，步入技術性牛市。

恒生指數下半年開局理想 與國指同步入技術性牛市

【16：30】即月期指收報25295點，升158點或0.6%，低水78點。

【16：15】滙豐 （00005） 升0.4%，收報37.45元；中移動 （00941） 升0.3%，收報54.65元；友邦 （01299） 升0.3%，收報74.95元；港交所 （00388） 高見354.4元新高後，倒跌1.3%，收報345.4元。

【16：10】恒指收報25373點，升248點。騰訊 （00700） 創新高升1.2%，收報524.5元，盤中高見529元，市值突破50000億。

【16：00】恒指U盤前升227點，報25351點。

【15：37】大市尾市升幅收窄至約200點，報25338點。

【15：30】騰訊 （00700） 升勢回順，升1.1%，報524元。

【15：19】中科生物 （01237） 升幅進一步擴大至3.2倍，高見0.36元，成交885萬元。

【15：11】騰訊 （00700） 升幅至近2%，破頂高見529元。

【15：00】上證升2%，深證升1.3%，創業板指升1.6%。滬深兩市全天成交額達1.17萬億元人民幣，較上日增加650億元人民幣。

【14：39】手機孖寶強勢，瑞聲 （02018） 升8.5%，高見53.4元；舜宇 （02382） 升7.4%，高見136.4元。

【14：35】小米 （01810） 擴大至4.3%，破頂高見14.24元。

【14：27】港股午幅擴大至近300點，升至25400點水平。

【14：21】吉利 （00175） 升12%，高見14.1元；比亞迪 （01211） 更升14%，破頂高見68.5元。

【14：20】中科生物 （01237） 股價午後飈升2.9倍，報0.29元，高見0.36元，成交647萬元。

【13：54】恒指升逾200點。騰訊 （00700） 午後再創新高，高見524.5元，市值突破50000億；美團 （03690） 升7%，突破190元水平，高見193.1元創新高。

【美團股價】美團點評午後突破190元 望8月恒指季檢染藍

【13：21】中國鐵塔 （00788） 升逾6%，高見1.55元。中金予鐵塔目標價2.5元。

【中國鐵塔】鐵塔升半成 中金：股息增長可超5成、逢低買入

【13：20】小米 （01810） 倒升1.2%，高見13.8元。

【13：12】美團 （03690） 午後升幅擴大至5.4%，破頂高見189.5元，向上挑戰190元水平。

【13：09】大市升幅收窄至不足150點，於25270點水平。

【13：04】維亞生物 （01873） 復牌升4%，破頂高見9.47元。維亞生物向不少於6名承配人配售1.3億股，每股配股價8.15元，較周四（2日）收市價折讓9.85%，集資10.595億元。

【配股潮】維亞生物配股集10.6億元 下限定價每股折讓9.8%

【13：00】港股午後初段升約200點，企25300點水平。

【12：00】恒生指數半日升211點，中午收報25336點。國指半日升136點，中午收報10193點。港交所 （00388） 創新高後倒跌近0.9%，中午收報347元；美團 （03690） 升4.9%，高見188.8元再創上市新高，中午收報188.1元。

【11：37】美團點評 （03690） 升幅擴至4.4%，高見187.4元創新高；阿里巴巴 （09988） 升2.4%。

【11：31】中科生物 （01237） 升1.1倍，高見0.185元，成交63萬元。

【11：30】內地股市上升，上證升1%；深證升0.8%；創業板指升1.3%。

【11：08】鐵塔 （00788） 升4%，高見1.52元。鐵塔獲滙證將調評由「持有」升至「買入」，目標價維持1.8元。

【11：02】公用股普遍向下，煤氣 （00003） 跌0.2%；電能 （00006） 跌0.1%；長建 （01038） 跌0.6%；中電 （00002） 升0.2%。

【10：57】Hygieia Group （01650） 首日掛牌，平開後潛水4成，低見0.13元。

【10：56】長實 （01113） 升1.5%，高見47.75元。聯交所披露顯示，李嘉誠基金會於6月24日、6月26日、6月29日及6月30日，以平均價每股47.5525元、47.3462元、46.6933元及46.1828元購入長實共260.45萬股，涉資1.21億元。

【增持停不了】李嘉誠再增持長實 涉1.21億元

【10：49】手機孖寶上升，瑞聲 （02018） 升4.1%，高見51.4元；舜宇 （02382） 升2.2%，高見130元。

【10：43】港股最新升約140點，企25200點水平。

【10：24】三桶油上升，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 分別升逾2%；中海油 （00883） 升1.3%。

【10：05】內險股造好，國壽 （02628） 續升近4%，高見17.88元；平保 （02318） 升2.7%，高見82.3元。

【09：55】阿里巴巴 （09988） 升2.2%，報219元；美團 （03690） 升近3%，破頂高見184.7元。

【09：49】吉利 （00175） 升7%，高見13.56元；比亞迪 （01211） 升8.4%，破頂高見64.8元。花旗上調吉利目標價至30元；比亞迪目標價上調至109.2元。

【09：46】中國6月財新服務業PMI為58.4，預期53.2，前值55

【09：44】港交所 （00388） 跌幅擴大至逾2%，低見342.2元。證監會發表檢討報告，批評港交所 （00388） 上市部的「職能分隔」政策存在多處不清晰的地方，而且未能完全解決職能分隔在多個主要方面的問題，令上市部職員難以詮釋和遵循有關政策。

證監會批港交所上市部職能分隔存缺陷 指李小加多次干預上市審批（第二版）

【09：38】港股早段升逾200點後回順，恒生指數升約140點，報25261點。騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 創新高後倒跌，騰訊高見520.5元，最新報517元跌0.3%；港交所高見354.4元，最新報347.2元跌0.8%。

【09：37】盈信 （00015） 復牌飈6成，破頂高見0.84元。盈信獲控股股東兼主席魏振雄提出以每股0.9元私有化建議，較停牌收市價0.5元溢價約80%。

【09：36】恒大健康 （00708） 股價造好，升14%，破頂高見13元。

【09：33】中芯國際 （00981） 升7%，高見34.7元再創上市新高。

【09：32】阿里巴巴 （09988） 升2.3%，高見220元；美團點評 （03690） 升1.1%，破頂高見182；小米 （01810） 逆市跌0.3%，低見13.4元。恒指公司宣布，將於8月14日（星期五）宣布第二季度恒指系列檢討結果，變動將於9月7日生效。

恒生指數8月14日公布季度檢討 阿里巴巴有望染藍

【09：20】滙豐 （00005） 升1.9%，開38元；中移動 （00941） 升0.3%，開報54.65元；友邦 （01299） 升0.4%，開報75元；港交所 （00388） 平開，開報350元。

【09：20】神州租車 （00699） 高開近一成半，開報2.9元。神州租車公布，接獲主要股東神州優車通知，神州優車的全資附屬公司與上汽集團（滬：600104）旗下上汽香港於昨日簽署收購要約。上海香港擬以每股3.1元，收購不超過4.42億股神州租車股份，總代價最多13.72億元

上汽擬向神州優車及華平投資收購神州租車股份 總代價19億

【09：20】恒生指數高開195點，開報25319點，騰訊 （00700） 開報520元再創新高。

【09：16】人民幣中間價報7.0638，下調72點子。

【09：13】即月期指開報25075點，跌62點或近0.3%。

【09：00】人行今日未展開逆回購操作，淨回籠1100億元人民幣。

【08：51】恒指黑期升約62點，報25172點；道指期貨跌25點，報25734點。

【08：50】中信証券 （06030） 發澄清公告，表示注意到有媒體報道稱中國中信集團將收購中信建投 （06066） 的股份，以及與中信建投已內部同意一項合併計劃。中信証券公布，未獲悉有關傳聞的相關信息，也不存在應披露未披露的信息。

中信証券︰未獲悉與中信建投合併相關信息

【08：35】德意志銀行考慮收購全部或部分Wirecard（德：WDI）旗下的銀行業務，Wirecard上周正式向德國當局提出破產程序。

【Wirecard破產】德意志銀行考慮收購Wirecard銀行業務

【08：15】瑞幸咖啡在公告中表示，免除陸正耀職位的建議，在董事會會議上未能獲得三分之二的多數票通過。陸正耀將繼續擔任公司董事長。

【瑞幸造假】瑞幸咖啡︰陸正耀將繼續擔任公司董事長

【07：50】內地物業管理金融街物業 （01502） 公布招股結果，每股7.36元中間定價，公開發售部分超額認購145.22倍，1手中籤率20%。

【新股IPO】金融街物業超購145倍 1手中籤率20%（附分配結果）

【07：30】道指一度升469點，尾市升幅顯著收窄，道指收報25827點，升92點；標指收報3130點，升14點；納指再破頂，收報10207點，升53點。

港股ADR收報25105點，跌18點或0.07%；恒指夜期收報25121點，跌16點，低水3點，成交26,900張。

道指升92點港股ADR跌18點 油價升逾2%

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱



讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁



責任編輯︰梁浩碩