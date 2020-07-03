中資券商股落獲　中信証券︰未獲悉與中信建投合併相關信息照升近9%

▲ 中信証券︰未獲悉與中信建投合併相關信息

中信証券 （06030） 發澄清公告，表示注意到有媒體報道稱中國中信集團將收購中信建投 （06066） 的股份，以及與中信建投已內部同意一項合併計劃。中信証券公布，未獲悉有關傳聞的相關信息，也不存在應披露未披露的信息。中信建投亦澄清，未曾召開過黨委會審議批准傳聞提到的相關計劃，也未得到任何股東有關傳聞的書面或口頭信息，不存在應披露而未披露的信息。

惟仍無阻中信証券股價急升，中信証券最新報17.6元，升8.6%；中信建投升17.8%，報11.92元，成交額13.9億元。另外，中資券商股繼續獲追捧，光大證券 （06178） 急升18%，最新報8.4元；招商證券 （06099） 升11%；海通證券 （06837） 升6.6%；華泰證券 （06886） 升6.1%；廣發證券 （01776） 升3.4%。

彭博日前報道，中信證券母公司中信集團將作為主收購方，從中信建投國有股東中央匯金手中購買股份，從而成為中信建投最大股東，為整合資源和營運鋪平道路。

中國傳加快中信證券中信建投合併 擬由中信集團收購股份（第二版）

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責任編輯︰梁浩碩

