中資券商股瘋炒　中信証券再澄清︰未討論過與中信建投重組合併（第二版）

▲ 中信証券︰未獲悉與中信建投合併相關信息

中信証券 （06030） 發澄清公告，表示注意到有媒體報道稱中國中信集團將收購中信建投 （06066） 的股份，以及與中信建投已內部同意一項合併計劃。中信証券公布，未獲悉有關傳聞的相關信息，也不存在應披露未披露的信息。中信建投亦澄清，未曾召開過黨委會審議批准傳聞提到的相關計劃，也未得到任何股東有關傳聞的書面或口頭信息，不存在應披露而未披露的信息。

中信證券周日回覆上交所時亦表示：「經與中信集團確認，截至目前中信集團未討論過任何關於中信證券及中信建投重組合併的方案，中信集團也未與中央匯金投資簽署涉及收購中信建投股票的任何協議。」

惟仍無阻中信証券股價急升，中信証券周五收報17.52元，升8.1%；中信建投升18%，報11.94元。另外，中資券商股繼續獲追捧，光大證券 （06178） 急升26.2%；招商證券 （06099） 升15.5%；海通證券 （06837） 升6.3%；華泰證券 （06886） 升6.9%；廣發證券 （01776） 升3.3%。

彭博日前報道，中信證券母公司中信集團將作為主收購方，從中信建投國有股東中央匯金手中購買股份，從而成為中信建投最大股東，為整合資源和營運鋪平道路。

（第二版：更新中信証券回覆上交所查詢及周五股價）

中國傳加快中信證券中信建投合併 擬由中信集團收購股份（第二版）

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責任編輯︰梁浩碩

