  • 29°C
香港時間 : 2020703日 (五) 08:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

道指升92點港股ADR跌18點　油價升逾2%

金融經濟 07:35 2020/07/03

分享：

道指升92點港股ADR跌18點　油價升逾2%

道指升92點
美國6月份非農業新增職位增加480萬個，勝市場預期，道指一度升469點，惟憂慮疫情升溫，道指尾市升幅顯著收窄，道指收報25827點，升92點；標指收報3130點，升14點；納指再破頂，收報10207點，升53點。

港股ADR跌18點
港股ADR收報25105點，跌18點或0.07%；恒指夜期收報25121點，跌16點，低水3點，成交26,900張。

油價升逾2%
原油價格升逾2%，美國就業數據強勁，加上上周美國原油庫存減幅較預期大，支持油價，紐約期油收報40.65美元，升0.83美元或2.1%；布蘭特期油收報43.14美元，升1.11美元或2.6%。

美滙指數靠穩
市場關注疫情惡化情況，美滙指數靠穩，美滙指數報97.21，升0.02%。歐元兌美元報1.1238；美元兌日圓報107.53。

美國10年期債息報0.67厘。

紐約期金升0.6%
金價上揚，紐約期金收報1790美元，升1.1美元或0.6%。現貨金於1786美元水平。

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

最新專欄文章 更多

金股滙行情 - 道指倒跌77點港股ADR跌52點　油價升逾1%
2020/07/02
道指倒跌77點港股ADR跌52點　油價升逾1%
金股滙行情 - 道指上周五瀉730點　港股ADR跌168點
2020/06/29
道指上周五瀉730點　港股ADR跌168點
金股滙行情 - 道指倒升299點港股ADR跌170點　原油價格升近2%
2020/06/26
道指倒升299點港股ADR跌170點　原油價格升近2%
金股滙行情 - 道指升131點港股ADR跌70點　金價創逾7年高
2020/06/24
道指升131點港股ADR跌70點　金價創逾7年高
金股滙行情 - 道指升153點港股ADR升125點　紐約期油收企40美元
2020/06/23
道指升153點港股ADR升125點　紐約期油收企40美元
美股 ADR 布蘭特期油 紐約期油 紐約期金 恒指夜期 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數

上一篇文章

【新股IPO】金融街物業超購145倍　1手中籤率20%（附分配結果）

下一篇文章

【恒指夜期】美股三大指數僅升約0.5%　恒指夜期收市跌16點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

國安法條文（全文）《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》
國安法條文（全文）《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【定期存款】3個月港元定存爆搶客戰 10厘定存息終出現
【定期存款】3個月港元定存爆搶客戰 10厘定存息終出現
【恒指夜期】美股三大指數僅升約0.5%　恒指夜期收市跌16點（不斷更新）
【恒指夜期】美股三大指數僅升約0.5%　恒指夜期收市跌16點（不斷更新）
海洋公園港人生日優惠延長　免費門票延至8月31日（附預約連結）
海洋公園港人生日優惠延長　免費門票延至8月31日（附預約連結）
【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　歐康維視生物最熱暫錄906億元孖展
【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　歐康維視生物最熱暫錄906億元孖展