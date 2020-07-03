道指升92點港股ADR跌18點　油價升逾2%

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【新股IPO】金融街物業超購145倍 1手中籤率20%（附分配結果）
道指升92點
美國6月份非農業新增職位增加480萬個，勝市場預期，道指一度升469點，惟憂慮疫情升溫，道指尾市升幅顯著收窄，道指收報25827點，升92點；標指收報3130點，升14點；納指再破頂，收報10207點，升53點。
港股ADR跌18點
港股ADR收報25105點，跌18點或0.07%；恒指夜期收報25121點，跌16點，低水3點，成交26,900張。
油價升逾2%
原油價格升逾2%，美國就業數據強勁，加上上周美國原油庫存減幅較預期大，支持油價，紐約期油收報40.65美元，升0.83美元或2.1%；布蘭特期油收報43.14美元，升1.11美元或2.6%。
美滙指數靠穩
市場關注疫情惡化情況，美滙指數靠穩，美滙指數報97.21，升0.02%。歐元兌美元報1.1238；美元兌日圓報107.53。
美國10年期債息報0.67厘。
紐約期金升0.6%
金價上揚，紐約期金收報1790美元，升1.1美元或0.6%。現貨金於1786美元水平。
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責任編輯︰梁浩碩
欄名 : 金股滙行情