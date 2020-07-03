【美股收市】非農新職史上最勁 道指升92點 納指再破頂

美國勞工市場加速反彈，6月份非農業新增職位大增480萬個，是1939年有紀錄以來最多，顯著優於預期，刺激納指再破頂，道指一度彈逾460點 ; 但佛羅里達州單日新增逾1萬宗確診，再惹疫情升溫憂慮，道指尾市升幅顯著收窄。

道指早段最多曾升469點，收報25827點，升92點；標指收報3130點，升14點；納指收報10207點，升53點。

亞馬遜再創收市新高，升0.4%至2890.3美元。電動車製造商特斯拉(Tesla)第二季交付量為9.06萬輛，多過市場預期，刺激股價再飆8%。

美國總統特朗普表示，新增職位數據好得驚人，顯示美國經濟正在強勁反彈，並透露下一階段的經濟刺激計劃已經展開。

有「新債王」之稱的DoubleLine行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)則認為，3月加入失業大軍的5000萬人，仍未全部重返工作崗位 ; 由於儲局實施極度量化寬鬆措施，讓這批失業人士依然取得收入，故缺乏誘因急於重新工作。

他表示，美股由低位強勁反彈，是因為投資者憧憬經濟呈現V形反彈，但可能性十分微，經濟復甦至少需時一年。

另外，白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，美國對中國非常不滿，將有出口限制措施，特別是在軍事、國家安全和部分敏感的高科技方面。

美就業數據勝預期，油價抽升，紐約期油收市升2.1%，報40.65美元。倫敦布蘭特期油升2.6%，報43.14美元。

美國確診人數出現上升勢頭，滙市避險情緒升溫，美元造好。美滙指數升0.1%，至97.22。