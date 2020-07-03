  • 29°C
香港時間 : 2020703日 (五) 05:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股收市】非農新職史上最勁 道指升92點 納指再破頂

環球經濟金融 04:14 2020/07/03

分享：

美國勞工市場加速反彈，6月份非農業新增職位大增480萬個，是1939年有紀錄以來最多，顯著優於預期，刺激納指再破頂，道指一度彈逾460點 ; 但佛羅里達州單日新增逾1萬宗確診，再惹疫情升溫憂慮，道指尾市升幅顯著收窄。
道指早段最多曾升469點，收報25827點，升92點；標指收報3130點，升14點；納指收報10207點，升53點。
亞馬遜再創收市新高，升0.4%至2890.3美元。電動車製造商特斯拉(Tesla)第二季交付量為9.06萬輛，多過市場預期，刺激股價再飆8%。
美國總統特朗普表示，新增職位數據好得驚人，顯示美國經濟正在強勁反彈，並透露下一階段的經濟刺激計劃已經展開。
有「新債王」之稱的DoubleLine行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)則認為，3月加入失業大軍的5000萬人，仍未全部重返工作崗位 ; 由於儲局實施極度量化寬鬆措施，讓這批失業人士依然取得收入，故缺乏誘因急於重新工作。
他表示，美股由低位強勁反彈，是因為投資者憧憬經濟呈現V形反彈，但可能性十分微，經濟復甦至少需時一年。
另外，白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，美國對中國非常不滿，將有出口限制措施，特別是在軍事、國家安全和部分敏感的高科技方面。

美就業數據勝預期，油價抽升，紐約期油收市升2.1%，報40.65美元。倫敦布蘭特期油升2.6%，報43.14美元。
美國確診人數出現上升勢頭，滙市避險情緒升溫，美元造好。美滙指數升0.1%，至97.22。

疫情 美股 量化寬鬆 岡拉克 庫德洛 特朗普 布蘭特期油 紐約期油 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月03日 時間05:00）

下一篇文章

【美股午市】美展開下階段經濟刺激計劃 道指續漲逾250點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月03日 時間04:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月03日 時間04:00）
【BNO】英國居留搵工不容易 英企2日狠裁1.2萬人
【BNO】英國居留搵工不容易 英企2日狠裁1.2萬人
【美國疫情】特朗普：對中國愈來愈憤怒 美國損傷巨大
【美國疫情】特朗普：對中國愈來愈憤怒 美國損傷巨大
【BNO】港人申請入籍英國 點解要住滿5+1年？
【BNO】港人申請入籍英國 點解要住滿5+1年？
【BNO】入籍前要知 BNO與英國公民護照有何分別
【BNO】入籍前要知 BNO與英國公民護照有何分別
【港區國安法】拜登：當選制裁中國「不像特朗普投降」
【港區國安法】拜登：當選制裁中國「不像特朗普投降」