阿里巴巴創辦人馬雲：感謝數學！

「感謝數學，因為沒有偉大的數學家就沒有電腦和互聯網，難以想像在今天的疫情下如果沒有電腦和互聯網我們如何生存。」阿里巴巴創辦人馬雲說。

日前他出席阿里巴巴數學競賽頒獎禮致辭時表示，數學好的同學都很聰明，但聰明不等於智慧，數學是一切的基礎，數學好的人要尊重其他行業，基礎學科只有變成應用才能真正發揮作用。

的確，馬雲創辦的阿里巴巴正是受惠於電腦和互聯網的發展，不過原來曾當英文教師的馬雲，讀書時期數學成績不是太好。去年他曾親自回應過，直認當年參加高考第一次的數學只考得1分，「高一的時候還是數學課代表，但是因為沒念高二，直接跨越到文科班，所以數學到後來就越來越不靈了。」

當年，馬雲一心想考入北京大學，但因數學得一分只能重讀，結果考了3次高考，才獲得杭州師範錄取。

馬雲曾經說過：「我非常擔心現在孩子腦袋裏有錢，腦袋裏什麼都沒有的。有錢是會破產的，會被偷的，會亂投資的，而腦袋裏學到的知識是沒有誰能從他們身上剝奪了的。」

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