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【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答

股樓投資 18:05 2020/07/03

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 《港區國安法》正式生效，國際社會反應強烈，事件也引發中國與英美歐外交角力，英國於周將延長300萬符合BNO資格港人居留期至5年，最快6年可申入籍。消息一出，不少持有BNO的家長也十分關注，希望了解更多移民到英國的資訊。


提供英國升學、移民、居住置業支援顧問服務的Hopeland Academic 總監姚大衞，對英國教育制度及生活文化也十分了解，他指出，近日該公司接獲很多家長查詢有關BNO的資訊，他綜合了大部份家長最關注的問題題，以下逐一解答：

Hopeland Academic 總監姚大衞是位英國專家


問題1: BNO 持有人可否攜帶家屬到英國？

可以，但只限於直系家屬 (dependent)，包括：
•    伴侶：已婚，或者能夠證明已同居兩年或以上
•    小孩：18歲或以下 （18 歲以上也有機會以家庭成員及團聚身份過去）
•    父母：但須證明他們長期依靠BNO持有人照顧

問題2: 孩子有沒有免費教學？

18歲或以下可以享有免費教育（政府公立學校）；如入讀大學亦有機會減費。

問題3: 英國學校如何分類？

可以分為私立及政府公立學校。當中，私立可細分為日間或寄宿學校，而政府公立學校則可分為State School 及Grammar School。 公立學校一般需有住戶地址證明入讀，其中Grammar School 需要加上考校內試入學。此外，全英亦有約二十多間英國政府資助寄宿學校，供本地生入讀。

問題4: 私校跟公立學校學費大約多少錢？

私校的學費日校約每年15萬港元，連寄宿則為每年30萬至40萬港元不等。相反，State School 及Grammar School 則由英國政府資助，所以能夠近乎免費，但家長仍需要支付雜費。而政府寄宿學校則只收食宿費用約15萬港元一年。

問題5: 英國生活費大約多少？

英國的生活指數與香港相若，其住房較便宜，惟外出用餐較昂貴。年輕人可以選擇合租單位，譬如四人共租一個兩房單位，每人需付約4000港元月租。
至於四人家庭同移居英國，視乎地區，一般能以2萬港元月租租住房屋。四人家庭每年食用連租屋則需要約40萬港元開支。倘願意到小鎭近郊地區、或城市如伯明翰、利物浦以至曼徹斯特居住，生活費和租金將更為便宜。

問題6: 港人在英國從事甚麼行業較易找到工作？

由於將脫歐關係，勞動市場如飲食業，水電及裝修工程，物流運輸等都缺乏人手。英國最低工資約每小時100 元，只要願意工作及不怕辛苦，不難找到工作。
至於醫療護理，IT 科技在未來都非常渴求，更容易看高一線。但是專業例如醫生、律師、會計師、金融及地產代理等，注意需要考本地牌照或認可試。

問題7: 何時可以正式入籍？

申請人士到英國，先會獲發BR card，即英國的身分證。居住五年後（最少估計每年要逗留超過185日），便可申請永居settlement，而一年之後可以申請入籍永居。

問題8: 有沒有入息要求？

估計會要求申請人有合理儲蓄存款，英國政府希望申請人及家屬能自給自足，無需政府資助，五年內亦不可申請綜援及任何政府資助 （教育及醫療除外）

問題9: 可否享有NHS政府醫療？

可以，NHS對未入籍之居英人士，每年每位需收取約4,000港元，此費用已包括看普通科及專科醫生、物理治療，甚至手術費用，但藥物費用需要自付。

問題10: 如有意移民的港人要考慮甚麼因素？

英國稅收之多全球數一數二，薪俸稅隨時高達40%，加上地區稅 (Council Tax)、銷售稅、甚至看電視也要繳納電視稅、開支也不少。此外，英國交通費也是貴得很，倫敦的士閒閒地也數佰塊港元，火車及地鐵也不平宜，所以英國人一般也是月光族，生活其實也很平實。


移民的考慮的確很多，包括文化差異、生活模式不同、語言溝通等等問題。為了紓解以上憂慮，建議子女盡早就讀當地學校，認識本土朋友，適應當地生活，及早為子女建立橋樑。另外，英國地域廣博，港人宜做足多些資料搜集，因應家人不同需要，找尋最合適落腳點。
 

姚大衞最後在此勸勉各港人：「及早籌謀，樂觀看待，山不轉路轉，路不轉人轉，何處不是海闊天空！」

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撰文 : 陳詠妍

伯明翰 英國 曼徹斯特 港區國安法 大學 移民 儲蓄

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