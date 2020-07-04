  • 30°C
香港時間 : 2020704日 (六) 10:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【玄人‧峰語@iM網欄】玄學的定義？ 「迷信」與 「科學」

名人薈萃 10:03 2020/07/04

分享：

風水命理(玄學)在中國學術領域上，已累積了數千年的歷史，但時至今日，仍有不少人將之視為『迷信』之說 ，究其原因，大部份人都認為，玄學的學理不是基建於『科學』之上。 大部份批評玄學是迷信之輩，連它的基本學理也沒有接觸過，根本無理據去作出任何批斷。究竟玄學是真的是『迷信』嗎? 而 『科學』又是甚麼? 玄學與科學真的拉不上任何關係?

簡單而言，『迷信』就是對某一些事物未有充份去理解，但又盲目地相信一些無 『科學』根據的說法 ，這裡涉及兩個層面，就是 『無知』及對『科學』定義。我認為旦凡不求甚解去相信及行動，就是迷信! 所以絕大部份人在日常生活上，都有迷信的行為，盲從聽冧把買股票就是典型的例子。至於甚麼是『科學』，絕大部份人對它的定義也一知半解，他們會認為1+1=2是科學、飛機火箭、電子電腦、醫學是科學，但這只不過是科學的結果而不是它的全貌。

事實上，不少文憲已對科學作出了詳細的解釋，科學不等同於尋求絕對無誤的真理，而是在既有基礎上，針對某種事物局部的研究，由假設、實驗、求證而得到結果，而這個結果，只是接近真理，而非一成不變，只是事物的一部份而矣，而且今日研究的成果，又可以被明日的研究所推翻。因此，我們今日活於這個先進時代，是透過科學的不斷破舊立新而得出的成果。換言之，科學一種研究方法，以一點一滴的組合去解釋一個現象，所以、科學分支就引伸出了科技科學、人文科學、社會科學、經濟學等不同的學說，有云玄學是統計學，但極其量只可以說統計只是成立一套理論學說前的過程及步驟而已。

其實算命(子平八字、紫微斗數)也好、風水(玄空飛星、玄空大卦)也好，本身是有一個嚴謹運算模式 (經過不同假設、實驗、觀察:求證而成就一套學理)，然後將命主的出生日期或住宅的坐向、外圍環境數據放入此算式中進行推算。因此，其出現的過程完全是科學化的，它涉及層面是自然科學及人文科學。問題是，這模式跟其他科學、經濟學模式一樣，只能接近事實的部份而非它的全部，這也解釋了為何有些算命高手，最多都是算出七成準確而已。

上述的立論及見解，我不是要為玄學迷信與否去護航，反正信與不信，這套學說已在中國傳統文化佔了一重要位置。反之，我想大家明白，玄學不是神秘莫測，也不用將之神化，當了解箇中較科學化的一面及其道理，其實是一套很好的修身、處世應用之術。在往後日子，我會以玄人身份，透過我的峰語，從有趣、顯淺的角度，將玄學的學理、應用一一跟大家分享。

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

更多玄人‧峰語@奇峰的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 奇峰、編輯：邊婕

欄名 : 奇峰

上一篇文章

【藝媽媽日誌@iM網欄】是手工還是饅頭？QQ造型饅頭做法大公開！（內附食譜）

下一篇文章

【至叻板塊】A股氣勢如虹　牛市風向標彈起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新盤出撃】2020下半年不能錯過的5大新盤　鐵路上蓋盤最吸晴
【新盤出撃】2020下半年不能錯過的5大新盤　鐵路上蓋盤最吸晴
狠劈250萬沽維景灣畔　代理：另有內情　非賣樓移民
狠劈250萬沽維景灣畔　代理：另有內情　非賣樓移民
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
美國籲外資總部撤出香港　甲廈爆空置潮？
美國籲外資總部撤出香港　甲廈爆空置潮？
叫停第二家園計劃　馬來西亞：將重審制度
叫停第二家園計劃　馬來西亞：將重審制度