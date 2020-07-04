【玄人‧峰語@iM網欄】玄學的定義？ 「迷信」與 「科學」

風水命理(玄學)在中國學術領域上，已累積了數千年的歷史，但時至今日，仍有不少人將之視為『迷信』之說 ，究其原因，大部份人都認為，玄學的學理不是基建於『科學』之上。 大部份批評玄學是迷信之輩，連它的基本學理也沒有接觸過，根本無理據去作出任何批斷。究竟玄學是真的是『迷信』嗎? 而 『科學』又是甚麼? 玄學與科學真的拉不上任何關係?

簡單而言，『迷信』就是對某一些事物未有充份去理解，但又盲目地相信一些無 『科學』根據的說法 ，這裡涉及兩個層面，就是 『無知』及對『科學』定義。我認為旦凡不求甚解去相信及行動，就是迷信! 所以絕大部份人在日常生活上，都有迷信的行為，盲從聽冧把買股票就是典型的例子。至於甚麼是『科學』，絕大部份人對它的定義也一知半解，他們會認為1+1=2是科學、飛機火箭、電子電腦、醫學是科學，但這只不過是科學的結果而不是它的全貌。

事實上，不少文憲已對科學作出了詳細的解釋，科學不等同於尋求絕對無誤的真理，而是在既有基礎上，針對某種事物局部的研究，由假設、實驗、求證而得到結果，而這個結果，只是接近真理，而非一成不變，只是事物的一部份而矣，而且今日研究的成果，又可以被明日的研究所推翻。因此，我們今日活於這個先進時代，是透過科學的不斷破舊立新而得出的成果。換言之，科學一種研究方法，以一點一滴的組合去解釋一個現象，所以、科學分支就引伸出了科技科學、人文科學、社會科學、經濟學等不同的學說，有云玄學是統計學，但極其量只可以說統計只是成立一套理論學說前的過程及步驟而已。

其實算命(子平八字、紫微斗數)也好、風水(玄空飛星、玄空大卦)也好，本身是有一個嚴謹運算模式 (經過不同假設、實驗、觀察:求證而成就一套學理)，然後將命主的出生日期或住宅的坐向、外圍環境數據放入此算式中進行推算。因此，其出現的過程完全是科學化的，它涉及層面是自然科學及人文科學。問題是，這模式跟其他科學、經濟學模式一樣，只能接近事實的部份而非它的全部，這也解釋了為何有些算命高手，最多都是算出七成準確而已。

上述的立論及見解，我不是要為玄學迷信與否去護航，反正信與不信，這套學說已在中國傳統文化佔了一重要位置。反之，我想大家明白，玄學不是神秘莫測，也不用將之神化，當了解箇中較科學化的一面及其道理，其實是一套很好的修身、處世應用之術。在往後日子，我會以玄人身份，透過我的峰語，從有趣、顯淺的角度，將玄學的學理、應用一一跟大家分享。

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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