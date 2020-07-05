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【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】怎麼冷酷却仍然美麗 小王子最愛的紅玫瑰

名人薈萃 07:32 2020/07/05

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小王子為紅玫瑰蓋上玻璃瓶，用心保護。（網上圖片）

最近好友問筆者，有沒有興趣DIY小王子的紅玫瑰保鮮花瓶。最初不以為然，因為筆者最喜歡的顏色是粉色系。但身邊幾位好友對紅玫瑰情有獨鍾，特別强調是《小王子》紅玫瑰的意境。

筆者將完成品交給好友時，街上的女途人，望著小王子的紅玫瑰雙目發光時，那一刻就深深體會到，小王子紅玫瑰的魅力，小王子的紅玫瑰是B12 星球獨一無二的紅攻瑰。

在《小王子》童話書裡，小王子最先遇到的是一朵嬌嫩的紅玫瑰。紅玫瑰不知道用甚麼方式去表達愛，於是她一直在汲取小王子的愛。她需要安全感，她需要知道小王子很愛她，她沒被人愛過，她享受這樣的愛情。

紅玫瑰和小王子的愛沒有走到最後。紅玫瑰任性又高傲，小王子覺得玫瑰不愛自己，小王子覺得一直是他在一個人付出，小王子最終離開她了。看到小王子走的時候，玫瑰花難過落淚但裝作很堅強。

後來小王子看到開滿玫瑰花的花園的時候，越來越懷念當年那朵紅玫瑰。其他的紅玫瑰都不是小王子心目中的紅玫瑰。因為只有一朵紅玫瑰，他為了她經歷了這麼多、眼淚、歡笑、每一個看日出，都給了那朵紅玫瑰。

小王子紅玫瑰在黑底玻璃瓶份外脱俗高貴！

小王子經典對白：「妳們都很美麗，但我的玫瑰花，一位平常的路人會相信她跟妳們一模一樣。但是她一朵花對我比妳們全部都重要。因為我澆的是她；因為把她放在玻璃罩下的是我；因為我給她一個屏風擋風；因為她是我的玫瑰花。」小王子認為全宇宙獨一無二的，是那朵最早相遇的紅攻瑰。

筆者再讀《小王子》後，突然想起Eason 的一首歌

最經典的歌詞：

不要提沉默帶笑玫瑰

帶刺回禮只信任防衛

怎麼冷酷却仍然美麗

得不到的從來矜貴

——陳奕迅的《白玫瑰》-《紅玫瑰》粵語版

一支紅玫瑰傲然屹立份外脱俗高貴，難怪深受大家喜愛！

 

筆者讀書時代購買的《小王子》。每次閱讀，也會有不同的體會。

小王子的紅玫瑰在黑底玻璃瓶傲然屹立

作者_Flora Rabbit簡介：

80後，愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，半年內設計超過30個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

Facebook: Flora Rabbit

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撰文 : Flora Rabbit、編輯：邊婕

欄名 : Flora Rabbit 愛生活

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