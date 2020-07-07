【知行的投資世界@iM網欄】當念真富貴自熏知見香　沉香如何投資或收藏？

沉香產地非常多，其中以越南，印尼，馬來西亞，海南及印度解為人熟悉。越南以芽莊出產的較為人熟悉，其次為富森。芽莊位於越南中部天藍沿海，自古代以來，一直是越南的第一產區，芽莊的沉香以甘甜微涼為主，味道層次豐富，優雅清新，嗅之如蜂蜜之甘香，氣味歷久不散，香韻悠長且有清涼氣息從鼻頭延伸至頭的感覺。

嗅後亦感到心身舒泰，沉香在古時亦由於未有心臟病藥自己生產，故常常給醫師用作心臟病入藥用。若把極少量之奇楠沉香放於舌頭上服用，則舌頭會感到有點麻脹及辛辣之感覺，這對心臟起到一定程度的舒緩及鎮靜鎮痛作用。沉香亦受到坐禪及修道之人所喜用，因其氣味優雅清新脫俗，甘甜幽香之韻味較宜令人入定。故非常受到修道人所喜愛。

《本草綱目》亦有記載：（南越志言交州人稱為蜜香，謂其氣如蜜脾也。梵書名阿迦壚香脾也。）芽莊沉香是惠安沉香中最特別的，且產量極少，十分罕有。一般品質的芽莊沉香價格亦升值不少，現在每克價格亦在500到1000港元以上不等，若果是奇楠的話，每克價格更值數萬元呢。

普通一般的沉香，大多數質地較為堅硬，而奇楠則因其油脂成份重，則顯得較為柔軟，假如削下部份奇楠香屑，甚至可將其搓成球狀。

奇楠在坊間有多種名稱，如琪楠、伽南、伽楠、伽藍、伽羅…等等。其形成過程亦遠較一般沉香複雜及漫長，其中亦可能在萬棵沉香樹才出現一棵結奇楠香的。甚至亦可能經歷過雷劈受重傷及陳年所結下的香所產生的。

一般沉香不透過加熱，香味不明顯，但奇楠因其油脂含量極重，故可以不經加熱熏燒，也可聞到其清涼優雅的香氣，奇楠加熱後其香氣，可有不同的層次氣味及複雜性，香氣變化非常豐富獨特，是香到中人的極品。

除了越南外，海南省亦出產不少高質量沉香例如五指山及尖峰嶺…等。宋代蘇軾亦曾為弟蘇轍六十大壽，而作了一篇《沉香山子賦》給他：「獨沉水為近正，可以配薝蔔而並雲。矧儋崖之異產，實超然而不羣。既金堅而玉閠，亦鶴骨而龍筋。惟膏液之內足，菇把握而兼斤。」以海南沉香為鑑，保持晚節，淡而不衰的芬芳。從而可知海香沉香之美。

現今海南的沉香亦是非常難尋，價格亦一直只升不跌，現在每克價格約在300港元。印度亦出產沉香，不過印度最有名仍以檀香為主，例如白皮老山香或印度老山檀。印度沉香味道較濃，與越南的清淡香味各有特色。

收藏沉香可以從兩方面着手。一方面可以選擇其地土及品質，來決定作投資或收藏，剛才提及的越南芽莊及海南島的尖峰嶺及五子山，亦可以作考慮，因為他們都含有豐富的油分及絕佳的香氣。

另一方面亦可以考慮收藏或投資一些以形態擺件作用途的沉香，當然這些重量會較重，成本價錢會相對會較大。但以物以罕為貴的道理，上好的沉香絕對難求，在投資上雖然流動性不大，但無論在收藏或投資價值上都絕對有它的特別價值，假以時日沉香價值亦是只升不跌的。

作者_潘鐵珊簡介： 外號自行者，在投資世界裏往往是知道就要行動，否則機會一瞬卽逝。曾經歷超過10個以上的牛熊大浪，亦成功選中優質大升股如沙士時的東方海外及溶斷時的深A美的電器，回報以倍計。閒來亦喜歡另類收藏如沉香，普洱茶，半寶石晶石及古代文玩⋯⋯等

更多品質生活@潘鐵珊的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！