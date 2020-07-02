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微創醫療完成配股動作　有至少6名承配人

金融經濟 23:35 2020/07/02

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微創醫療在是次配售共印發了6595.8萬股，相當於擴大後已發行股本之3.66%，配售價為每股23.5元

熱炒股微創醫療 （00853） 早前宣布折讓配股，根據公司最新在聯交所上載的公告，是次配股動作經已於今日完成，並把有關股份「成功配售」予不少於6名「承配人」，而扣除佣金等成本後，微創醫療成功籌得15.41億元資金，並擬將有關資金用於「償還集團銀行貸款、為將來潛在業務發展及投資提供資金以及用本集團一般營運資金」。

根據公告，微創醫療在是次配售共印發了6595.8萬股，相當於擴大後已發行股本之3.66%，配售價為每股23.5元。是次配股後，大冢控股旗下Otsuka Medical Devices、盡善盡美科學基金會、上海張江集團三大主要股東的股權，將分別減至21.25%、13.34%，和12.3%。

微創醫療今日大漲5.8%，報33元，成交額約9.85億元。

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香港股票 微創醫療（00853） 配股 配售

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