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【小院的R房@iM網欄】焦慮引致抽搐入院 一個家庭傭工的故事

名人薈萃 09:32 2020/07/06

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一個家庭傭工的故事

Ambulance Controller 傳來的訊息：

  • R房留位，女性，38 歲， 鯁魚骨之後全身抽筋一分鐘，BP 139/92， pulse 102， GCS 15。

醫生有編制，每天有指定的醫生去看 R 房的case 。收到訊息，醫生會按照收到的資料做些準備。這個疑似Upper Airway Obstruction( 上氣道閉塞)，一般 R 房已有全套處理氣道的工具。在病人來到之前，醫護會把握時間，穿上PPE (個人保護裝備)。

約10 分鐘左右，救護員送來一個三十多歲的印傭。她清醒，呼吸急促，發狂似的，雙手抓住床單，用不純正的廣東話喃喃自語:「死啦! 死啦! 點解咁㗎?我係咪痴線?」R房團隊都是反射式的分工合作，工友幫她換衫，量血壓，搏上心電圖。護士給她氧氣，打鹽水豆。也有護士嘗試安慰她，叫她冷靜下來。醫生則向病人，救護員及家屬詢問病史，評估病情。有另一個印傭姐姐陪她來，說她食鰔魚後，覺得有魚骨鯁住喉嚨，之後便四肢抽搐，期間沒有不省人事。

她仍然在發狂，叫著「我死啦，死啦! 」護士把她按下來，我叫她將開嘴巴，我用 Direct laryngoscope 看看她喉嚨，初步看來沒有異物。她說話清楚，不似氣道有阻塞。還對我說:「醫生，我是否要死了?」我在這 R 房同過很多快要死的病人說過，他們沒有大問題，是個專業的大話。我同樣用我最堅定的語調跟她說：「問題不大，可以去照X 光。」她回應說:「醫生，妳上次也是這樣同婆婆說。」她呼吸又越來越急速，說「我暈了！我暈了! 」，見她雙手抽起成鶴嘴形，醫學上叫腕足痙攣 ( Carpopedal Spasm)， 是典型的過度換氣症(Hyperventilation) 的表現。護士也急著安慰她 :「妳呼吸太急，要慢下來， 太快會抽筋。」但她還是看著自己雙手狂叫「我隻手！我見到婆婆呀！她之前也入這間房，我是否會死？」

我問婆婆甚麼事？她說:「婆婆死咗啦! 死咗啦! 我都要死啦！我隻手做咩會抽筋？老闆唔要我，要我返印尼。我點算？!我無老公，我死啦!」她用力抓住工友，要求我個男裝打扮的女工友做她老公。然後又再狂叫，哭著說：「我死啦!」見她開始失控，我同護士說: 「要扑暈佢啦! Dormicum 5 mg iv. 」 ( Dormicum 又叫 Midazolam，是鎮靜劑，是一般人叫的懵仔針。精神病院或監獄内也會用到，另一種常用的懵仔針是 Haloperidol ) 。打了針，她睡著了。我們急忙為她做頭部及喉嚨的電腦掃描，為她驗血照肺，檢查結果一切正常。藥力過後，她仍有點混亂，又在哭泣。我們為她穿上安全背心，收入內科病房觀察。留院一天後，她平靜下來，第二天就出院了。

她身體沒有大問題，只是一向要她照顧的老婆婆一個月前過身。當時也是送來這R房搶救。現在僱主要安排她回鄉下。她心理一時不能接受自己失去工作，前路茫茫的現實。Technical 的叫 Adjustment disorder， 平民嘅說發是：「跳咗制，Hysteria (歇斯底里)。」

她雙手抽搐是腕足痙攣，是過度換氣所致。 與焦慮有關，這種情況多發生在女性病人身上，通常是由一些情緒緊張事件引起，例如交通意外，鬧交等...病人起初情緒緊張，呼吸急促，有呼吸困難的感覺。有些病人會誤以為自己哮喘發作，因為呼吸過快，導致血液中的二氧化碳水平過低，血鹼度太高，鉀及鈣離子過低。跟著產生其他神經系統症狀，如嘴唇麻痺，四肢抽搐，頭暈，無力，暈厥。只要病人能把呼吸速度減慢，身體便自然會把二氧化碳水平、酸醶度、電解質等回復正常。病徵會自然消失。

香港的急症室，有安全網的作用，照顧弱勢社羣，家傭是其中一羣。香港有39萬家庭傭工，大多來自南亞國家，他們飄洋過海，同家人分隔異地。不說別的，只談醫療問題，他們已處於極度不平等的位置。他們有病時，大多會忍耐到假期來臨才去看醫生。如有慢性病，醫管局專科門診在周六、日都不運作，覆診有困難。平日只留在家，沒有可能做運動，很多也沒有健康的飲食，心理上的健康就不用多提了。

我也親眼見過一些僱主，對待外傭是下人的態度。我明白大多僱主覺得，這是明買明賣，願者上釣，沒有被迫。今天是講求普世價值的社會，人人平等，希望香港人能易地而處，不要所有東西都用到盡自己的權利，想一想對方的處境。就如美國白人警員蕭文能，想一想佛洛伊德在他膝下的處境，大家都退一步，就不會有過火的悲劇發生。

ER Toolbox 急症室工具箱

安全背心 ( Safety Vest ) 又稱約束衣，是個用來限制病人活動的物理性工具。常用於一些神智混亂，失去分釋能力或自控能力的病人。防止病人干擾維生儀器或治療程序。 防止病人我傷害自己。 防止病人攀越床欄跌倒受傷。很多病人或病人家屬都對安全背心存在誤解，說將他家 「辦蟹」，要懲罰病人，十分反感。其實安全背心基本是為了確保病人安全才使用。醫護使用安全背 心時，要遵從嚴格的指引。由醫生評估是否適合，在使用安全背心前，要像中學文憑試歷史科考試一樣，解答一條試题， 安全衣為病人帶來的利多於弊。醫生處方及規定時限，在指定時限醫護會覆檢病人情況，有表格記錄，保障病人安全。在安全背心的設計上也有改進，為加強穩顧性，約束帶上鈕扣有磁力鎖，要用特製的磁力鎖匙才能開啟。

作者＿袁智傑醫生簡介：

九七回歸後，開始在香港行醫。大部分時間於急症室工作。小部分時間去過中毒咨詢中心，離島的門診及長洲醫院工作。一個本土培訓出來的急症科醫生。

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撰文 : 袁智傑醫生、編輯：邊婕

欄名 : 小院的R房

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