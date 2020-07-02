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畢馬威陶匡淳：持續加碼中國業務

金融經濟 22:48 2020/07/02

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畢馬威指，維護「一國兩制」及堅守法治是穩固香港國際金融中心地位的基礎

畢馬威亞太區及中國主席陶匡淳表示，新冠疫情在全球範圍內的擴散對世界經濟造成了顯著衝擊，但畢馬威堅信「疫情之後會更開放，衰退之後會有新繁榮」，所以畢馬威今年在中國業務持續加碼，相繼在寧波、蘇州及濟南設立辦公室。

他又指，未來幾年，中國資本市場發展、人民幣國際化及大灣區的持續發展等都令市場感到樂觀。隨著中國進一步開放市場，香港應把握中國發展的機遇，相信香港將能從中受惠。

陶匡淳認為，香港一直是國際重要的金融中心和資本市場之一。《港區國安法》近日頒佈實施，畢馬威期待香港藉此回歸穩定，消除不確定性，使經濟快速復蘇。他續稱，維護「一國兩制」及堅守法治是穩固香港國際金融中心地位的基礎，亦有助於其保障營商環境，鞏固香港資本市場的獨特吸引力，推動香港經濟轉型升級。

至於香港新股市場，畢馬威近日發佈了《中國內地和香港2020年度中期關於IPO及其他資本市場發展趨勢的回顧》。報告顯示，儘管上半年整體市場氣氛受疫情及經濟憂慮影響，但在新經濟股上市帶動下，香港仍較全球大部分市場更具韌性。

畢馬威預計，今年下半年全球市場氣氛將繼續受經濟不確定性影響。然而，香港市場作為全球數一數二的IPO市場將保持穩定，而中概股回歸及醫療保健或生命科學板塊有望繼續帶動市場。

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