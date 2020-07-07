【方圓公關人生@iM網欄】經濟差公司減預算 財經公關新世代

一家上市公司老友主席問我，財經公關在經濟下行周期下，服務及功能是否還行之有效？加上在疫情肆虐期間，公司業務及發展項目偃旗息鼓，大部份宣傳及推廣活動停頓，那豈不是白白支付公關費？（我懷疑他在支付月費！）

的確，近月新股上市，連首日掛牌敲鑼儀式都可以網上進行，方便因疫情影響，未能親身來港的內地及東南亞企業，互聯網世代如此強大，財經公關面對的挑戰卻不少。

不難想像，這位上市公司老闆並非特別關心財經公關行業，只是到了付款期而又未能「享受」公關服務，心裏苦但不說。事實上，財經公關從來都是一門難以用KPI 量化的專業，很多工作都要長時間部署，簡單講，財經公關分媒體關係及投資者關係（IR）兩大範疇，前者集中所有與媒體相關的宣傳推廣（其實不限財經）、財經KOL及投資版專欄推介、廣告或軟文，媒體平台層面上又會分傳統媒體、網絡媒體、社交媒體，加上中港兩地，媒體關係的公關工作組合就已經很多，目的當然是透過媒體宣傳策略增加企業正面訊息及提高知名度。

至於投資者關係，顧名思義是積極透過不同方法，務求與投資市場建立關係，當中透過不同類型活動例如會議或研討會，吸引資本市場的投資目光，而過程中又會牽涉到證券商、機構投資者、基金、投資銀行以至律師等金融中介。

肺炎疫症是導火線，上市公司都要減省預算，不在上市公司條例規範下的金融服務，首當其衝是非常合理，但其實財經公關過去數年發展一直停滯不前，又被指淪為活動統籌代理人。歸根究底，上市公司做業績發布，IPO做推介會及慶功宴，方便容易又賺錢，至於如何協助上市公司傳遞正面訊息及企業/品牌推廣宣傳，並吸引資本市場，以至提高企業管治（Corporate Governance）水平及風險管理等王道，費時耗力又難做，大部份財經公關寧願捨難取易。還有企業社會責任（CSR），有機會探討一下，在還未變成哲學或外星理論之前。

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公闗公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問；對於「做人無公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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