  • 30°C
香港時間 : 2020707日 (二) 10:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【方圓公關人生@iM網欄】經濟差公司減預算 財經公關新世代

名人薈萃 09:32 2020/07/07

分享：

一家上市公司老友主席問我，財經公關在經濟下行周期下，服務及功能是否還行之有效？加上在疫情肆虐期間，公司業務及發展項目偃旗息鼓，大部份宣傳及推廣活動停頓，那豈不是白白支付公關費？（我懷疑他在支付月費！）

的確，近月新股上市，連首日掛牌敲鑼儀式都可以網上進行，方便因疫情影響，未能親身來港的內地及東南亞企業，互聯網世代如此強大，財經公關面對的挑戰卻不少。

不難想像，這位上市公司老闆並非特別關心財經公關行業，只是到了付款期而又未能「享受」公關服務，心裏苦但不說。事實上，財經公關從來都是一門難以用KPI 量化的專業，很多工作都要長時間部署，簡單講，財經公關分媒體關係及投資者關係（IR）兩大範疇，前者集中所有與媒體相關的宣傳推廣（其實不限財經）、財經KOL及投資版專欄推介、廣告或軟文，媒體平台層面上又會分傳統媒體、網絡媒體、社交媒體，加上中港兩地，媒體關係的公關工作組合就已經很多，目的當然是透過媒體宣傳策略增加企業正面訊息及提高知名度。

至於投資者關係，顧名思義是積極透過不同方法，務求與投資市場建立關係，當中透過不同類型活動例如會議或研討會，吸引資本市場的投資目光，而過程中又會牽涉到證券商、機構投資者、基金、投資銀行以至律師等金融中介。

肺炎疫症是導火線，上市公司都要減省預算，不在上市公司條例規範下的金融服務，首當其衝是非常合理，但其實財經公關過去數年發展一直停滯不前，又被指淪為活動統籌代理人。歸根究底，上市公司做業績發布，IPO做推介會及慶功宴，方便容易又賺錢，至於如何協助上市公司傳遞正面訊息及企業/品牌推廣宣傳，並吸引資本市場，以至提高企業管治（Corporate Governance）水平及風險管理等王道，費時耗力又難做，大部份財經公關寧願捨難取易。還有企業社會責任（CSR），有機會探討一下，在還未變成哲學或外星理論之前。

作者_周子龍簡介：

前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公闗公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問；對於「做人無公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

更多方圓公關人生@周子龍的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 周子龍、編輯：邊婕

欄名 : 方圓公關人生

上一篇文章

【港股開市】納指再創新高　港股料27000點受阻

下一篇文章

【知行的投資世界@iM網欄】當念真富貴自熏知見香　沉香如何投資或收藏？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【青姐話】阿爺發功 誰與爭鋒
【青姐話】阿爺發功 誰與爭鋒
【新股IPO】傳歐康維視上限定價14.66元
【新股IPO】傳歐康維視上限定價14.66元
【大學破產】疫情損逾1000億元收入　13間英國大學面臨破產
【大學破產】疫情損逾1000億元收入　13間英國大學面臨破產
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【新股IPO】下周新股市場熱爆　一文睇清截止認購及掛牌日期
【新股IPO】下周新股市場熱爆　一文睇清截止認購及掛牌日期
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！