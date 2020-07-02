  • 30°C
香港時間 : 2020702日 (四) 23:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【BNO】英國民調逾6成受訪者　撐BNO港人在英定居

環球政經 22:26 2020/07/02

分享：

港區國安法受多國關注，英國表示將向BNO持有人提供可申請成為英國公民的新途徑，向BNO持有人提供5年的居留許可，他們可選擇工作或讀書，5年後能申請定居身份，再留英一年後便可申請成為當地公民。英國最新民調顯示，針對是否支持港人在英定居，有64％受訪者表示贊成。

相關文章：移民英國要點 有BNO、住滿5年都未必能入籍？

相關文章：【移民英國】移民英國幾錢先夠生活? 移英港人：「不要拿香港模式來做生意或打工。」

港區國安法公布前，英國民調公司「YouGov」在6月26至28日訪問了1,626名英國人，有64%知悉相關方案的受訪者，表示贊成幫助部分港人在英定居，比表示不贊成的22%高出兩倍多。而且表示贊成的受訪者更不分政黨傾向、脫歐立場、性別、年齡、社會階級或居住地區，各個分類的支持比率均超過50%。

根據1990年，「YouGov」在1989年天安門事件後所做的同類調查，當時有多達78%英國人知道首相馬卓安考慮給予港人居英權，惟當中只有33%受訪者表示支持，有57%人反對，但時至今日，民眾較普遍支持英國政府給予BNO港人居英權。

iMoney全新網上專欄的內容請按此

＃即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

外交 港區國安法 國安法 英國 BNO 脫歐 六四事件

上一篇文章

【美股戰報】非農新增就業480萬人　納指再創歷史新高

下一篇文章

現金流告急　GAP香港爆關店潮　推清貨優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (一)
【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (一)
【綠置居】投訴屋苑爆糞渠兼有鼠患　麗翠苑業主哽咽：房委會賣豬仔
【綠置居】投訴屋苑爆糞渠兼有鼠患　麗翠苑業主哽咽：房委會賣豬仔
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
【一名經人】羅家聰：下一個香港
【一名經人】羅家聰：下一個香港
【內地客爆煲】內地客柏蔚山淪銀主盤蝕561萬沽 仍手持多個單位 代理：大家已「搵佢唔到」
【內地客爆煲】內地客柏蔚山淪銀主盤蝕561萬沽 仍手持多個單位 代理：大家已「搵佢唔到」
【股樓專欄】樓價不跌反升之謎
【股樓專欄】樓價不跌反升之謎