【BNO】英國民調逾6成受訪者　撐BNO港人在英定居

港區國安法受多國關注，英國表示將向BNO持有人提供可申請成為英國公民的新途徑，向BNO持有人提供5年的居留許可，他們可選擇工作或讀書，5年後能申請定居身份，再留英一年後便可申請成為當地公民。英國最新民調顯示，針對是否支持港人在英定居，有64％受訪者表示贊成。

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港區國安法公布前，英國民調公司「YouGov」在6月26至28日訪問了1,626名英國人，有64%知悉相關方案的受訪者，表示贊成幫助部分港人在英定居，比表示不贊成的22%高出兩倍多。而且表示贊成的受訪者更不分政黨傾向、脫歐立場、性別、年齡、社會階級或居住地區，各個分類的支持比率均超過50%。

根據1990年，「YouGov」在1989年天安門事件後所做的同類調查，當時有多達78%英國人知道首相馬卓安考慮給予港人居英權，惟當中只有33%受訪者表示支持，有57%人反對，但時至今日，民眾較普遍支持英國政府給予BNO港人居英權。

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