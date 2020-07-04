【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】遠離城市的喧囂生活　以撒哈拉沙漠為「床」！

撒哈拉沙漠的傍晚時分，氣温仍高，直至太陽下山了，天氣才開始清爽涼快。到了晚上，天空漆黑一片，眼睛向上望，看見一個又大又圓的月亮近在咫尺，每晚總想用手捉摸。回想起香港中秋節的月亮已相當漂亮，但仍難與撒哈拉沙漠的月亮比較。

▲ 撒哈拉沙漠星空銀河，總令人感受到震撼。

有天我和穆罕默德從梅爾祖卡 （距離沙漠約1小時的車程的小鎮，亦是進入沙漠必經的路)）回家，公路上雖然有街燈，但四周也是黑黑的，汽車也較日間時稀少。當車輛進入沙漠後，他突然將汽車泊在一旁，我即下車四周旋轉觀望，面對著這一片浩瀚無垠，繁星密佈，燦爛銀河，數之不盡，滿滿的星星，真的很美。

▲ 放下城市人的繁忙生活，用心感受柏柏爾人的文化生活。

由於日間天氣酷熱，到了晚上，屋內的熱氣也未能散去，穆罕默德的家人將床褥搬出屋外，在外面睡覺，看到這個境象我十分驚訝。不久，穆罕默德說：「這夜我們去另一間小屋睡。」我跟隨他，我們驅車前往不遠處的地方，他又忙著搬出床褥到屋外等整理。我心想：「噢! 原來我倆也是睡在街上。」

睡在街上，以沙漠的幼沙為「床」，天上繁星為「被」，睡在床褥上，仰望著滿佈繁星的天空睡著了。感覺像去了露營，但又有點像「走難」。作為港女的的，這次又是一個新嘗試。

一到早上，陽光十分猛烈，眼睛也睜不開了，與晚上的漆黑一片，又一景象，藍天白雲，但四周仍然清靜。

▲ 摩洛哥的沙漠擁有綿延壯麗的黃白沙丘，景色絕美。

有一個晚上，我在睡夢中驚醒，天空正下著大雨。不久更吹著大風沙，風勢大得有如香港掛上10號風球時一般，我拍拍身旁的穆罕默德，可惜他睡得如豬一樣，毫無反應。我的心裏擔心著，自己會否被大風吹起﹖面對大雨，我甚麼也做不到，唯有以「大被」蓋頭，原來這厚厚的毛毯，可遮擋著雨點，身上毫無濕透，於是繼續睡覺。

翌日和穆罕默德說昨晚的事情，他望著我笑說：「不用擔心，沒有事的。」 我一面無奈，作為城市人的我，怎可能不擔心呢﹖但他們已經對這些天氣司空見慣了。

第二天晚上，穆罕默德問我想睡在屋內或屋外，我毫不猶疑說：「屋內」。他又忙碌地整理床舖，但當睡在床上時，屋內仍停留著未散的熱氣，十分悶熱。我又無奈地望著他說：「我們還是到屋外睡吧……」。放棄城市人的喧囂生活，用心感受柏柏爾人的生活，這是經歷十分難忘。

作者_Apple簡介： 熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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