【藝媽媽日誌@iM網欄】是手工還是饅頭？QQ造型饅頭做法大公開！（內附食譜）

疫情最嚴重的時期，相信一眾煮婦、媽媽、OL 、煮爸，甚至明星潮人，都紛紛變成包點達人。各大超市或烘焙店繼口罩荒之後再出現麵粉荒。高中低甚麼類型的麵粉都被掃光。小藝人都不例外，不能外出遊玩，就用待在家的時間，去做以前常常想做，但最後都決定外出遊玩的麵包和糕點。

相信大家的Facebook亦被朋友們的製成品洗版，因為糕點製作後的成品的確令人很有滿足感，不禁想和朋友分享，將其作品公諸於世。在芸芸甜品、麵包、糕點中，小藝人最喜歡的便是造型饅頭。

這次讓我來分享少少做饅頭的心得！首先做饅頭是一門看似簡單，但其實是非常容易失敗的糕點，因為每次不同溫度、不同材料都會影響最終製作出來的成品。可能小小出錯便會不能製作出光滑的饅頭。所以在製作饅頭時，需非常注意製作環境溫度和材料的組合。以下食譜可製作五個小造型饅頭，你們也可自行加減：

1. 將所有材料(除了油）混合，用烘焙刮攪拌到不黏手就可以搓。

2. 搓大約10-15分鐘 ，見到麵團光滑同有伸延性就可以落油，再搓到光滑為止就OK￼!

3. 分割麵團至五等份，留約3g 混啡色做眼睛同白色做肚皮。

4. 將五個麵團混好色，滾圓放好，先開始造形，這樣每個公仔發酵時間才不會差太遠。

5. 混色造型後，我相信都差不多發酵得七七八八。接著就可以拿去蒸嘞！我用蒸爐100度蒸15分鐘。食譜份量大約每個饅頭33g

提示：記得麵團一定要覆蓋，不要暴露於空氣之中，如果不蓋好，就好容易會乾㗎啦！

至於發酵時間，大約一個鐘頭，但是每個人屋企的溫度，同埋濕度都不同，要自己觀察麵團。

麵團大約發酵到原本嘅1.5倍大少，同埋手輕輕咁按落去，會慢慢回彈，就發酵好㗎啦

作者_小藝人簡介： 兩位喜愛DIY的雙職媽媽開設了《小藝人》手作分享平台，提供手作教學或分享貼士令親子手作成為輕鬆事。貪玩媽媽信仰遊戲學習，堅持「陪伴」為父母給子女最寶貴禮物，因此她們喜愛帶小朋友捐窿捐罅尋找新奇好玩的親子好去處。

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