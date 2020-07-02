【美股戰報】非農新增就業480萬人　納指再創歷史新高

美國勞工市場持續轉好，6月非農數據遠超預期，新增職位480萬個，失業率亦降至11.1%，消息利好美股，周四（2日）道指開市約375點，納指刷新歷史新高，升至10270點。

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美國總統特朗普（Donald Trump）在記者會上表示，美國就業數據強勁，如今80%的小企業都恢復營業，認為未來幾個月的數據將會持續向好。儘管最近美國疫情加劇，惟美國副總統彭斯（Mike Pence）周四明確表示，雖然單日新增病例屢破記錄，但美國政府不會將繼續重啟美國計劃。

周四開始前特斯拉（Tesla）傳出好消息，第二季付運汽車達90,650輛，遠超市場預期的7.2萬輛，刺激股價升8%，報1,212美元，周三（01日）特斯拉已經取代日本豐田（Toyota）成為全球市值第一車廠。

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