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現金流告急　GAP香港爆關店潮　推清貨優惠

股樓投資 22:06 2020/07/02

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新冠肺炎重挫環球經濟，對零售業影響深遠。數月前《金融時報》引述美國研究機構Coresight報告指，防疫措施將重創美國零售業，料約有63萬家零售業商店因此關閉。其中，美國休閒服裝品牌「GAP」早前更宣稱，公司現金流不足，有難再維持營運的風險，急需採取行動，增加流動現金營運。

值得留意的是，GAP美國官網期間曾促銷商品，優惠最高達2.5折，而公司亦採取開源節流措施。及至今日，有傳Gap將關閉香港多間分店，其中尖沙嘴加連威老道的旗艦店，及銅鑼灣希慎廣場的分店，今日都貼上「關店清倉」告示，並推出清貨優惠。

據資料顯示，Gap目前在港設有8間分店，有職員透露，公司將於本月下旬起，陸續關閉5間分店，只保留中環、屯門以及東涌的店舖。

事實上，Gap可算見證香港零售業起伏，以2011年為例，當時正值自由行高峯期，Gap以月租300萬元踢走卓悅，搶租旺角MPM文華商場巨舖，同年又以月租500萬元，預租中環旗艦店，風頭一時無兩，惟其後好景不常，其中旺角MPM文華商場巨舖，於2016年初結業。

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撰文 : 柳家平

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