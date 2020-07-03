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神州租車高開逾14%　上汽擬收購神州租車股份總代價19億

金融經濟 09:26 2020/07/03

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上汽擬向神州優車及華平投資收購神州租車股份。

神州租車 （00699） 公布，接獲主要股東神州優車通知，神州優車的全資附屬公司與上汽集團（滬：600104）旗下上汽香港於今天（2日）簽署收購要約。上海香港擬以每股3.1元，收購不超過4.42億股神州租車股份，總代價最多13.72億元，神州優車擬將所得款項優先用於償還神州租車相應的股份抵押貸款。

神州租車高開14.6%，開報2.9元，成交903萬元。

與此同時，董事會接獲主要股東華平投資持有的Amber Gem通知，Amber Gem已與上汽香港簽署收購要約，上汽香港擬以每股3.1元，收購不少於1.696億股神州租車股份，總代價約5.26億元。

若完成上述交易後，上汽香港預計將持有神州租車28.92%股份。

截至7月2日，神州優車持有4.42億股或20.87%；Amber Gem則持有3.12億股或14.76%。

相關文章：【瑞幸造假】陸正耀辭任神州租車主席 於神州優車持股亦遭凍結（第二版）

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香港股票 收購 神州租車（00699） 上汽集團（滬：600104）

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