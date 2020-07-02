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瑞信調高今年油價預測　力薦中石油看3.6元

金融經濟 20:56 2020/07/02

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瑞信指，國家油氣管網公司料今季推出，對中石油有潛在提振作用

國際油價重上40美元，瑞信調高2020及2021年布蘭特期油價格預測，由原本的35.5美元及45美元，調高到41美元及50美元，主要由於經濟復甦速度較預期更快，相信油價於2022年前會逐步回復正軌，長線看油價60美元的目標不變。中資「三桶油」中，最看好中石油 （00857）

瑞信指，石油輸出國組織（OPEC）及俄羅斯減產，加上美國停產，令原油市場供應回復平衡的速度比預期更快，預期非油組成員國今年原油供應日均減少250萬桶，而原油需求已觸底回升，看好油股前景，「三桶油」，首選中石油，其次為中石化 （00386） ，中海油 （00883） 緊隨其後。

中海油今年盈利料是「三桶油」中最佳

該行解釋，國家油氣管網公司料今季推出，對中石油有潛在提振作用，加上市場對中石油估值過於悲觀，因此預期中石油會跑贏中石化及中海油，並上調目標價5.9%至3.6元，較周四收市價2.64元，潛在升幅達36%，評級為「跑贏大市」。

中海油今年盈利料是「三桶油」中最佳，但其潛在注入燃氣及電力資產的計劃，或會對其估值構成不利影響。

相關文章：【油價走勢】紐約期油重上40美元 中海油料盈虧平衡「三桶油」準備起飛？

相關文章：【油價走勢】 中信証券︰看好中長期油價回升 薦中海油、中石化

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