證監會批港交所上市部職能分隔存缺陷 指李小加多次干預上市審批

▲ 證監會批評，港交所上市部的職能分隔政策存在多處不清晰的地方

證監會發表檢討報告，批評港交所 （00388） 上市部的「職能分隔」政策存在多處不清晰的地方，而且未能完全解決職能分隔在多個主要方面的問題，令上市部職員難以詮釋和遵循有關政策。證監會建議，港交所應迅速進行徹底而全面的研究，以釐清並制定必需和適當的做法。

調查報告指出，有前上市主管透露，曾獲港交所行政總裁李小加邀請出席新股的業務簡報會，並且接受了邀請。不過，按照慣例，上市部一般應與新股申請人單獨會面。

呼籲港交所及李小加日後避免邀上市部參與業務會議

證監會指，雖然並無跡象顯示當時與會的前上市主管或上市部行政人員曾在有關會議上發表任何不當言論，但當港交所各業務相關部門在行政總裁主持的會議上明確地推銷業務時，即使上市主管及上市部高級行政人員只單純出席會議，亦可能會損害上市監管職能在觀感上的獨立性，故應完全避免。

報告建議，港交所應考慮如何促進及加強在此範疇上的合規情況，籲李小加及港交所各業務相關部門日後應避免向上市主管及上市部其他行政人員發出有關參與業務會議的邀請。

新股法律顧問將發送予上市部的查詢電郵抄送至李小加不恰當

證監舉例，2018年有新上市公司法律顧問，直接將發送予上市部的查詢電郵抄送至李小加，此類行為並不恰當，而且可能會對上市部履行其監管責任的表現及有關觀感造成負面影響，故應予避免，建議港交所檢討其做法，並研究可進一步促進及加強在此範疇遵從「職能分隔」規定的方法。

證監又舉例指，2018年3月至8月期間，港交所業務相關部門的行政人員和一名有意上市申請人就可能在香港上市一事進行商討，港交所業務相關部門認為這宗上市申請對港交所而言意義重大。

建議港交所引入各項系統或程序監察「職能分隔」

該有意上市申請人的法律顧問在2018年9月聯絡上市主管，並安排了10月與上市部會面。該法律顧問向上市主管提到，管理團隊曾與李小加和港交所業務相關部門會面，討論多項可能出現的問題。同年11月，該有意申請人正式就多個監管事項，第一次向上市部提交首次公開招股前查詢。同日，該名港交所行政人員向上市主管發出電郵，指他翌日將會與該有意上市申請人會面，並會傳達「大致上正面的訊息，即基本上表示我們承諾支持他們」。其後，該名人士又曾對上市部發電郵，指「代表行政總裁重申，（該公司）對香港和港交所來說都十分重要」。

證監會認為，港交所應考慮會否引入各項系統或程序，以便更有效地監察「職能分隔」的合規情況；及為上市部及港交所內與上市部有溝通往來的業務行政人員（即並非只限於新入職者）引入更全面和定期的「職能分隔」培訓。

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