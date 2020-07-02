證監會批港交所上市部職能分隔存缺陷 促迅速改善

▲ 證監會批評，港交所上市部的職能分隔政策存在多處不清晰的地方

證監會發表檢討報告，批評港交所 （00388） 上市部的職能分隔政策存在多處不清晰的地方，而且未能完全解決職能分隔在多個主要方面的問題，因而可能令上市部職員難以詮釋和遵循有關政策。證監會建議，港交所應迅速進行徹底而全面的研究，以釐清並制定必需和適當的做法。

報告主要探討以下範疇，包括港交所對潛在利益衝突的管理，及上市部與港交所各業務單位之間在首次公開招股前查詢方面的溝通往來；對上市部的監察工作及上市委員會的監督角色；交易所對第十七章下的股份期權計劃的處理方法法；及交易所對涉及上市申請人及上市發行人的投訴的處理方法。

證監會針對港交所上市部與港交所各業務單位就新股上市前的溝通作出多項建議，冀減少潛在的利益衝突。

證監會指出，上市部人員不應聯同港交所業務行政人員出席與準上市申請人舉行的簡介會議，以免令人產生上市部正協助港交所各業務相關部門贏取生意或為發行人及申請人服務的印象。港交所行政總裁和各業務相關部門亦不宜邀請上市主管及上市部門其他行政人員，參加與準上市申請人舉行的業務會議。

同時，聯交所應檢討內部程序，以確保港交所業務行政人員沒有和不會被認為向上市部施壓，務求更快給予特定申請人回覆。港交所應研究採取可進一步促進及加強其業務行政人員之間遵從「職能分隔」規定的方法。

另外，港交所各業務相關部門應避免回應準上市申請人提出關於《上市規則》的具體問題和其他監管相關的問題。

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