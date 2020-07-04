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【胡言食語@iM網欄】上海福1039 白灼黃花魚鮮美難忘

名人薈萃 09:03 2020/07/04

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小時候，红衫魚、黄花鱼，只是一般家庭的家常菜餚。但自從由國内進註灣仔米芝蓮一星，新榮記台州菜，有關野生黄魚的天價及相關新聞，很多人才知道原來野生黄魚很珍貴。雖然曾在新榮記吃飯，但未見黄魚一面。

一次上海之旅卻無心插柳地，品嚐到野生黄魚的味道。早於兩年前，跟兩位好友一同往上海，因想吃上海的本幫菜，朋友們訂了福1039餐廳。它位於老洋房中，一進餐廰，有種回到昔日大上海的感覺，懷舊的的傢俬，古舊的木樓梯，裝修不算豪華，但雅雅致舒適。

時近中午，餐廰客人不多，在舒適的椅子坐下，同行的朋友開始點菜。

朋友對飲食十分講究，悠然地向餐廰經理說出喜愛的菜式，因時值大閘蟹季節，當然少不了美味的蟹粉、遇有冰鎭黄酒雞、招牌紅燒肉、火腿小碗豆、清炒蝦仁 ....相繼點選。正當我們商討是否吃清蒸鰣魚時，餐廰經理説，當天有野生黄魚，之前有客人訂了半條，仍有半條可給我們。經理見我們未有太大反應，接著說，餐廳的黄魚做法，同上海新榮記家燒做法不同。她們只用水來白灼。為了令黄魚發揮出最好的鲜味，廚師曾經嘗試了多隻水質，终於找出了一種水，最能配合野生黄魚，它可將黄魚的獨特鲜味，完全顯露出來。

一開始聽到野生黄魚時，心中不其然想起，新荣記及天價兩字。遲疑地問經理半條黃魚價錢如何？她微笑説800多元。聽了心下一寛，立即應允。稍後，菜式陸續送上，水準很好，黄酒雞的酒香十分濃，而雞皮的爽滑及雞肉鲜嫩，如有缺點，只嫌太少！肥而不腻的招牌红燒肉，清甜的小碗豆，香濃的蟹粉，己經感覺不往此行。

正當我們吃得興高彩烈時，見到經理推出餐車，展示一碟黄魚，接著打開礦泉水，倒入小鍋上，水滚後，將黄鱼輕輕地灼熟。盛著幾塊黄魚的小碗，放在我檯前，心裡想，野生黃魚是否真的那麼美味，礦泉水白灼，又能有甚麼大不同？但當一小塊黄魚送入口中，一種從未試過的鮮味，令味蕾非常滿足，吞下後，黃魚的鮮味仍在口中徘徊。在喜悅中，不期然望向朋友，大家都發出會心微笑，心中輕嘆道，真是物有所值啊！筆者喜吃海鲜，常吃不同鮮魚，但野生黃魚鮮美味道，至今仍然難忘。希望疫情早日结束，可再去上海一遊。

作者_胡言簡介：

土生土長香港人，愛各式美食，喜結識飲食朋友，常與好友們到處嘗試不同菜式。對菜式要求，最重要是食物的色、香、味俱全，對環境要求，只求乾淨清潔。

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撰文 : 胡言、編輯：邊婕

欄名 : 胡言食語

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