納米樓「AVA 61」150呎賣325萬　慘蝕離場

過去數年，納米樓如雨後春筍湧現，深受首置族歡迎，就連十優港姐麥明詩，也與家人購買單位投資。其實，納米樓之所以受歡迎，皆因政府早年為樓宇按揭設限，只有400萬以下的物業，才可承造九成按揭，若首價預算不多，只能選擇這些納米樓。

不過，去年十月，政府宣布放寬首置按揭限制，800萬以下的物業，也可承造九成按揭，即令納米樓吸引力大減，就連投資者也看淡納米樓前景。若看近期納米樓成交，即使各區樓價見底回升，就連資助房屋造價也屢創新高，惟納米樓業主也未能受惠，大多蝕讓離場。

市場消息指，AVA 61低層D室，實用面積150平方呎，原叫價420萬元放售，終減價95萬元，以325萬元易手，實用呎價21,667元。據了解，原業主於2017年6月，以319.5萬元買入單位，剛過三年禁售期，現轉手賺約5.5萬元，惟扣除代理佣金及釐印費，料蝕約6萬元。代理說，賣家看淡後市，所以才急住賣樓。

事實上，雖然納米樓租金回報率較高，惟屋苑管理費貴，料扣除這些成本後，回報其實不吸引，加上受辣稅所限，而且納米樓轉手需時，除非定價吸引，相信多數投資者也不會隨便入市。

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