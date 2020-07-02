  • 30°C
香港時間 : 2020702日 (四) 20:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

納米樓「AVA 61」150呎賣325萬　慘蝕離場

股樓投資 20:30 2020/07/02

分享：

過去數年，納米樓如雨後春筍湧現，深受首置族歡迎，就連十優港姐麥明詩，也與家人購買單位投資。其實，納米樓之所以受歡迎，皆因政府早年為樓宇按揭設限，只有400萬以下的物業，才可承造九成按揭，若首價預算不多，只能選擇這些納米樓。

不過，去年十月，政府宣布放寬首置按揭限制，800萬以下的物業，也可承造九成按揭，即令納米樓吸引力大減，就連投資者也看淡納米樓前景。若看近期納米樓成交，即使各區樓價見底回升，就連資助房屋造價也屢創新高，惟納米樓業主也未能受惠，大多蝕讓離場。

市場消息指，AVA 61低層D室，實用面積150平方呎，原叫價420萬元放售，終減價95萬元，以325萬元易手，實用呎價21,667元。據了解，原業主於2017年6月，以319.5萬元買入單位，剛過三年禁售期，現轉手賺約5.5萬元，惟扣除代理佣金及釐印費，料蝕約6萬元。代理說，賣家看淡後市，所以才急住賣樓。

事實上，雖然納米樓租金回報率較高，惟屋苑管理費貴，料扣除這些成本後，回報其實不吸引，加上受辣稅所限，而且納米樓轉手需時，除非定價吸引，相信多數投資者也不會隨便入市。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 柳家平

相關文章

【負資產急增】高位接貨要小心　納米樓 = 重災區？
2020/04/29
【負資產急增】高位接貨要小心　納米樓 = 重災區？
港島納米盤當災　5年前買都要蝕
2020/06/19
港島納米盤當災　5年前買都要蝕
香港納米樓好嚇人　澳門情況又係點？
2020/06/28
香港納米樓好嚇人　澳門情況又係點？
納米樓 AVA 61

下一篇文章

移民英國要點 有BNO、住滿5年都未必能入籍？

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【股樓專欄】樓價不跌反升之謎
【股樓專欄】樓價不跌反升之謎
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
【綠置居】投訴屋苑爆糞渠兼有鼠患　麗翠苑業主哽咽：房委會賣豬仔
【綠置居】投訴屋苑爆糞渠兼有鼠患　麗翠苑業主哽咽：房委會賣豬仔
【內地客爆煲】內地客柏蔚山淪銀主盤蝕561萬沽 仍手持多個單位 代理：大家已「搵佢唔到」
【內地客爆煲】內地客柏蔚山淪銀主盤蝕561萬沽 仍手持多個單位 代理：大家已「搵佢唔到」
【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (一)
【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (一)
【一名經人】羅家聰：下一個香港
【一名經人】羅家聰：下一個香港