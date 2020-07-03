【趣味韓情@iM網欄】強力大米粉取代小麥粉 韓國人對「米」的鐘情

對於韓國人來說，「米」 充滿著一份感情。很多人在早上返工前會食早飯，中午會食簡單便當或紫菜飯卷，晚餐更是一日裡面最重要最豐富的的一餐；就連生病時也會食飯，喻意有力氣去打敗病菌。在祭祀上，米及米製糕點亦是不能缺少的。

「米」除了作主要食糧外，更代表人與人之間相處關係，家人，好朋友才會一起食飯。韓國人沒有「公筷」文化，一齊進餐就是一同分享食物的緊密聯繫。

自古以來，韓國人利用大米，糯米，糙米，紅米等製作不同糕點，取代小麥，大麥等食材，令糕點有益健康。傳統年糕，米餅，脆米通，煎餅，果子，蒸包也以米製作。到今天，以推廣到蛋糕，曲奇，麪包，小食也用米來製作，非常普及。

用米製作的食品就是「無麩質」（Gluten-Free） ，因本身米成分不含蛋白質，和市場上「脫麩」產品不同。有利於減少/改善由蛋白質引致激發濕疹的致敏源，亦有助過度活躍症患者緩和情緒。為迎合市場需要，韓國生產商亦有生產強力和半力大米粉，以便製作不同糕點，可取代小麥粉。 在韓國很多麪包店都有售買「米包」就是用不同米類製作的無麩質包，大受年青一代追求健康嘅人歡迎⋯⋯

▲ 米粉製作麪包

一般人都以為用米製作的麵包蛋糕會很硬身，不給麵粉做的成員。但其實只要照食製作，口感比麥做的更加好，還充溢著大米香味，令人愛不釋手。為自己及家人的健康着想，從今天起就試下「米」多元化飲食啦！

▲ 以糙米及白荳蓉製作蛋糕

▲ 以珍珠米粉及荳蓉皮製作蛋糕

▲ 梗米製作傳統蒸松餅

作者_Agnes簡介： 很喜歡韓國傳統文化，在2001年開始學習韓語，透過韓語交流認識很多韓國朋友，傳統文化，生活習慣。多年前學習韓式蛋糕，甜品及花茶，獲取韓國政府認可協會多個花藝甜品導師及花茶茶藝導師的專業資格。大力推動韓國健康飲食文化活動。

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