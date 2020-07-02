【美股早市】道指升幅收窄至150點 佛州確診逾萬添憂 6月新職歷來最多

美國勞工市場加速反彈，6月份非農業新增職位大增480萬個，是1939年有紀錄以來最多，失業率亦降至11.1%，均顯著優於預期。就業報告利好，刺激美股大漲，道指彈逾450點。但佛羅里達州單日新增逾1萬宗確診，再惹疫情憂慮，道指升幅顯著收窄至約150點。

輝瑞藥廠（Pfizer，美︰PFE）繼續受到新冠肺炎疫苗測試數據正面的利好消息支持，股價繼周三高收逾3%後，周四早段再升逾2%，帶領大部分道指成分股走高。

電動車廠特斯拉（Tesla，美︰TSLA）周三收市後，市值升至2075億美元，取代日本豐田（Toyota）成為全球市值最高車廠，周四再傳利好消息，第二季付運汽車達90,650輛，遠超市場預期的7.2萬輛，刺激股價再漲7%。

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美國航空（American Airlines，美：AAL）先升後回，倒跌1.6%，主因跟美國財政部簽署疫情貸款協議。美航跟其餘4間較小規模的航空公司均財政部達成協議後，5企可按比例獲得聯邦政府總額250億美元貸款。

就業報告佳，但疫情憂慮增，風險胃納收窄，美元跌轉升，美匯指數升0.1%，報97.3；歐元跌0.1%，報1.1238美元；日圓跌0.1%，報107.54兌1美元。

美國勞工部因應周五是獨立日假期，提前一日公佈上月就業報告。非農業新增職位480萬個，遠勝市場預期的323萬個，較5月修正後的270萬大幅增加，是1939年紀錄開始以來最大增長。失業率由前5月的13.3%回降至11.1%，更勝預期12.5%。

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受惠美國多州解除封鎖措施，餐館重開，休閒及款待增加210萬個職位，貢獻近40%增幅，另一大功臣是零售業，增加74萬個職位，教育及健康服務增加56.8萬個職位，製造業增加35.6萬個。

平均時薪按月下跌1.2%，跌幅較前月1%擴大，遜預期的跌0.8%。美國平均時薪4月曾急升，主因疫情下較多低收入人士失業，造成虛高，解封下這批人復工，便拉低平均薪金。有經濟學家指，這項數據未來一段時間將失去作用，直至勞工市場恢復正常。

今次就業報告數字無疑亮麗，不過，統計只反映截至6月中前的情況，而近數周美國疫情明顯惡化，部分地區再次收緊防疫措施，相關影響未能反映。

另外，同日公布的上周首次申領失業救濟人數，減少5.3萬人，至142.7萬人，遜預期135萬人，波動較少的4周平均數減少11.75萬人至150.4萬人；持續申領人數增加5.9萬人，至1929萬人，遜預期1900萬人。

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記者：林建忠

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