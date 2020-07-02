Sensor Tower公布上半年App收益排行　交友軟件Tinder吸金力最強

▲ 據調查報告顯示，今年上半年最熱門吸金的應用程式，分別為抖音（TikTok）及交友軟件Tinder。

相信在家防疫期間，民眾都會使用手機消磨時間，應用程式使用量因而大增。據最新調查報告顯示，今年上半年最熱門吸金的應用程式，分別為抖音（TikTok）及交友軟件Tinder。

市場調研機構Sensor Tower最新發表的報告顯示，截至今年6月30日，全球用戶在App Store和Google Play的總支出為501億美元（約3,882億港元），較去年預計的總支出增加23.4%，是次疫情為應用程式帶來意料之外的龐大收益。

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數據反映，上半年最吸金的非遊戲類應用程式為Tinder，共獲得4.33億美元收入（約33.56億港元），而排行第二的YouTube則獲得4.31億美元收益（約33.4億港元），抖音（TikTok）一共獲取4.21億美元收入（約32.63億港元），排名第三。

此外，抖音成為上半年下載次數最多的非遊戲類應用程式，目前全球下載量已累計超過20億次，雖然尚未上市，但外界估計其市值已達到750億美元（約5,812億港元）。另外，WhatsApp和Zoom的全球下載量分別排名第二和第三，而Facebook則排名第四。

責任編輯：李寶如