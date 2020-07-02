  • 30°C
香港時間 : 2020702日 (四) 20:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Sensor Tower公布上半年App收益排行　交友軟件Tinder吸金力最強

科技 20:30 2020/07/02

分享：

據調查報告顯示，今年上半年最熱門吸金的應用程式，分別為抖音（TikTok）及交友軟件Tinder。

相信在家防疫期間，民眾都會使用手機消磨時間，應用程式使用量因而大增。據最新調查報告顯示，今年上半年最熱門吸金的應用程式，分別為抖音（TikTok）及交友軟件Tinder。

市場調研機構Sensor Tower最新發表的報告顯示，截至今年6月30日，全球用戶在App Store和Google Play的總支出為501億美元（約3,882億港元），較去年預計的總支出增加23.4%，是次疫情為應用程式帶來意料之外的龐大收益。

＜＜外媒揭「蘋果爆料準確率」排行榜　郭明錤僅排第十

＜＜華為手機全球市佔率21.4%　首次超越三星　

數據反映，上半年最吸金的非遊戲類應用程式為Tinder，共獲得4.33億美元收入（約33.56億港元），而排行第二的YouTube則獲得4.31億美元收益（約33.4億港元），抖音（TikTok）一共獲取4.21億美元收入（約32.63億港元），排名第三。

此外，抖音成為上半年下載次數最多的非遊戲類應用程式，目前全球下載量已累計超過20億次，雖然尚未上市，但外界估計其市值已達到750億美元（約5,812億港元）。另外，WhatsApp和Zoom的全球下載量分別排名第二和第三，而Facebook則排名第四。

責任編輯：李寶如

相關文章

【任天堂】Switch主機日本銷量下跌4成　Sony PS4銷量暴增
2020/06/12
【任天堂】Switch主機日本銷量下跌4成　Sony PS4銷量暴增
外媒揭「蘋果爆料準確率」排行榜　郭明錤僅排第十
2020/06/11
外媒揭「蘋果爆料準確率」排行榜　郭明錤僅排第十
Speedtest公布全球網速排行榜　邊個國家網速最快？
2020/06/11
Speedtest公布全球網速排行榜　邊個國家網速最快？
【新冠肺炎】留家抗疫有咩做？Google整合港人搜尋趨勢
2020/05/07
【新冠肺炎】留家抗疫有咩做？Google整合港人搜尋趨勢
疫情 軟件 Facebook App Store Google WhatsApp Google Play Zoom YouTube 抖音

下一篇文章

【每日焦點】Facebook設付費訂閱和打賞功能　WhatsApp將推出動態貼圖
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中印衝突】印度總理刪逾百條微博帖文　微博：已按要求關閉帳號
【中印衝突】印度總理刪逾百條微博帖文　微博：已按要求關閉帳號
【港區國安法】美國實施科技限制　哪些電子產品會受影響？
【港區國安法】美國實施科技限制　哪些電子產品會受影響？
【情侶適用】Spotify推出Premium Duo訂閱　雙人每月78元
【情侶適用】Spotify推出Premium Duo訂閱　雙人每月78元
俄羅斯禁令解除　Telegram如何令政府投降？
俄羅斯禁令解除　Telegram如何令政府投降？
Spotify即時動態歌詞　香港在內26個地區推出
Spotify即時動態歌詞　香港在內26個地區推出
韓媒：三星年內推兩款5G摺機　產量減4千萬部
韓媒：三星年內推兩款5G摺機　產量減4千萬部