【疫市營商】東港城推1萬消費優惠　送4大主題購物券

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港府即將發放「現金發放計劃」津貼，新地旗下將軍澳旗艦商場東港城推出「10,000元賺盡購物計劃」。會員只要由7月11日至8月9日，在4個主題，包括居家消閒、時尚美妝、下廚美饌及戶外郊遊，消費滿1萬元，即送約1,500元禮品（見下表）。
東港城4大主題消費優惠
|居家消閒系列
|PHILIPS 飛利浦健康空氣炸鍋及指定商戶購物券500元或；Bosch 二合一直立式無線吸塵器及指定商戶購物券500元。
|時尚美妝系列
|FOREO LUNA mini 3淨透潔面儀及指定商戶購物券500元或；VS沙宣頭髮造型器及指定商戶購物券500元。
|下廚美饌系列
|BRUNO多功能電熱鍋及指定商戶購物券500元或；NESPRESSO C61 PIXIE咖啡機 及指定商戶購物券500元。
|戶外郊遊系列
|Fitbit智能健身手環及指定商戶購物券500元或；Jabra Elite Active 65T無線藍牙耳機及指定商戶購物券500元。
另外，會員在優惠期間，於場內單日以電子貨幣消費滿指定金額，例如憑100積分預留優先換領證，並即日消費滿2,000元，送200元商場贈券；憑200積分預留優先換領證，並即日消費滿5,000元，送500元商場贈券。
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責任編輯：馬意文