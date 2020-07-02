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移民英國要點 有BNO、住滿5年都未必能入籍？

環球政經 20:20 2020/07/02

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英國首相約翰遜今日（7月1日）在國會發言時正式表示，英方將向BNO持有人提供5年的居留許可（leave to remain），他們可選擇工作或讀書，5年後能申請定居身份（settled status），然後再在12個月後申請成為公民。沒有BNO的人士則可透過投資、工作或在英國設立初創，換取臨時居留簽證。臨時居留簽證未必一次過簽足 5 年，期間需要要續簽，倘若未能成功續簽，入籍英國便無望。相反，持有BNO的港人可以直接取得為期5年的居留權，亦無須依賴僱主為自己續簽。換言之，只要持有BNO，居留夠5年便可取得英籍，不過這樣還不夠，正式成為英國公民前還要通過測試，内容與基本法常識近似，相信難度不大。

如何申請BNO 

BNO 護照現不接受新申請，只接受現有合資格人士續領。於1997年7月1日前成功申請BNO的人士或於1997年7月1日前出生，父母 BNO 護照內「Included Child」一欄有填寫你的名字，才有申請 BNO 的資格。

就業與生活指數

如果擁有BNO，獲得居留權及公民資格其實不太難，但適應問題才是大家需要思考的。有熟悉英國的人士指出，於英國一綫城市，如倫敦的生活費要大約15萬一年，而在工種選擇方面，香港較高學歷專才也有一定優勢，以曼徹斯特（Manchester）為例，需要較多媒體及資訊科技界人手；而倫敦則需要較多金融界人才。學歷較低人士普遍在華人社區較容易獲得工作，例如在中餐廳當侍應。此外，由於在英國脫歐後，不少歐洲人撤至其他國家工作，令英國的藍領行業人手短缺，例如、司機、水電裝修、銷售等行業都進行大量招聘，相信港人於當地不難就業。

目前英國方面已經落實以上新措施，但未有正式實行日期，估計制定相關條文仍有需要一段時間。日後開放申請後，亦有可能需要一段時間處理、審批大量的申請。因此大家不妨趁這段時間做好準備，例如續辦BNO，作更多資料搜集

相關文章：【法律迷思】 BNO 「工作權」與「居英權」

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撰文 : 歐高榮

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