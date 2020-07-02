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【趣話財經】直升機都有得賣　拼多多仲有咩唔賣？

股樓投資 20:09 2020/07/02

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拼多多（美國上市編號：PDD）以市值計超越京東 （09618） 成為內地最二大電商，在初期曾出現假貨，產品也以平價為主，但已成為歷史。

昨日（1日），拼多多的貨架多了一個觸目的產品——直升機﹗在中國共產黨建黨99周年，拼多多安排了原廣州空軍副司令員尹殿甲將軍、國家工商總局行政學院原副院長、退役戰鬥機飛行員王克東等進行直播，唔單止分享國防教育知識，而且仲賣四款直升機，包括Airbus H125、Bell-407及Bell-429等，價錢由420萬元（人民幣，下同）至9,055萬元不等。

直播結束後，一架售價1,500萬元的Airbus H125直升機，「已經拼單兩件」，即有兩人落訂金。拼多多愈做愈強，大家未必係拼多多買直升機，但如果拼多多到香港上市，不妨考慮買幾手股票。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

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